Truy tố người đàn ông giúp tội phạm giết người lẩn trốn 16/10/2025 18:27

(PLO)- Lái xe chở tội phạm giết người đến một ngồi nhà hoang để lẩn trốn, Trần Mạnh Hùng sau một thời gian bỏ trốn đã đến công an đầu thú.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Mạnh Hùng (ở Bắc Ninh) về tội che giấu tội phạm.

Trước đó, tháng 4-2023, Nguyễn Văn Huy (ở Hà Nội) thuê thợ làm tôn, sắt là anh Lê Văn Dũng (ở Vĩnh Phúc) thi công trần nhà cho mình. Đến tháng 6-2023, Huy phát hiện anh Dũng làm trần chất lượng kém, bị sập nên yêu cầu anh Dũng sửa lại.

Khi đó, anh Dũng yêu cầu Huy phải thanh toán nốt số tiền 50 triệu đồng mà Huy chưa trả, nếu không anh sẽ không hoàn thiện công trình. Vì chuyện này, giữa Huy và anh Dũng xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 23h ngày 26-7-2023, giữa hai người lại xảy ra chửi bới, thách thức đánh nhau. Lúc đó Huy đã gọi bạn là Trần Xuân Ngãi đến chở đi đánh nhau. Dắt theo 2 con dao, Huy cùng Ngãi phóng xe đi tìm anh Dũng.

Đến đường Bạch Đằng (Hà Nội), thấy anh Dũng cởi trần, tay cầm dao đang đi bộ ngược chiều, Huy bảo Ngãi dừng xe, sau đó, anh ta nhảy xuống xe, cầm dao chạy về phía anh Dũng. Trong khi đó, Ngãi cũng xuống xe, cầm dao chạy theo Huy.

Phát hiện đối thủ đang cầm dao đi về phía mình, anh Dũng dùng dao chém sượt của cổ áo của Huy. Huy cầm dao chém vào ngực, đùi của anh Dũng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Ngãi cầm theo dao bỏ trốn, vứt bỏ con dao trên đường. Trong khi đó Huy đi bộ, cầm theo dao chạy về hướng cầu Chương Dương.

Khi tới đường Bạch Đằng, Huy gặp Nguyễn Tiến Đạt (chưa xác định được lai lịch) và nhờ người này chở đi một đoạn rồi xuống xe gọi điện cho người em cùng mẹ khác cha là Hoàng Quốc Việt đến đón.

Huy kể cho Việt nghe chuyện mình vừa gây án rồi nhờ em chở sang huyện Gia Lâm lẩn trốn. Sau khi biết nạn nhân đã tử vong, Huy gọi điện cho Ngãi hẹn gặp ở phố Hà Huy Tập để cùng bỏ trốn trên Lục Ngạn (Bắc Giang cũ).

Sau khi đưa anh đi trốn, Việt đã gặp bạn là Bùi Mạnh Hùng kể chuyện án mạng và cùng Hùng mang con dao gây án ra cầu Chương Dương để vứt xuống sông Hồng. Với hành vi này, Hoàng Quốc Việt, Bùi Mạnh Hùng bị truy tố về tội che giấu tội phạm.

Trong khi đó, trên đường bỏ trốn, Ngãi gọi điện cho bị can Trần Mạnh Hùng để xin ở nhờ. Hùng đồng ý và điều khiển ô tô đi đón Huy và Ngãi đưa về nhà mình ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh).

Tại nhà mình, sau khi biết Huy và Ngãi vừa dùng dao chém chết người ở Hà Nội, Hùng lái xe chở cả hai đến một ngồi nhà hoang ở xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh để trốn.

Sau vụ việc trên, Trần Mạnh Hùng bỏ đi khỏi nơi cư trú. Ngày 19-5-2025, Cơ quan công an khởi tố Hùng về tội che giấu tội phạm. Khi đó Hùng tiếp tục bỏ trốn nên CQĐT đã quyết định truy nã, đồng thời tạm đình chỉ điều tra đối với Hùng.

Đến ngày 28-7-2025, bị can Trần Mạnh Hùng đến Cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội như nội dung truy tố.

Ngày 14-6-2024, TAND TP Hà Nội đã xét xử Nguyễn Văn Huy và Trần Xuân Ngãi về tội giết người. Hoàng Quốc Việt và Bùi Mạnh Hùng cũng phải nhận án về tội che dấu tội phạm.

Được biết, bị can Trần Mạnh Hùng từng nhận án tù và bị phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích.