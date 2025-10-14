Vụ án giết người từ việc hẹn đi đánh bida mà không đến 14/10/2025 15:50

(PLO)- Vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra xuất phát từ buổi hẹn chơi bida bất thành giữa hai nam sinh viên...

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can, trong đó hầu hết là sinh viên đại học, do có hành vi dùng dao đâm và dùng chân tay đánh một nam sinh viên.

Trong vụ án này, các bị can Vương Đức Hùng, Phạm Hồng Phúc và Nguyễn Thành Vinh, cùng bị truy tố về tội giết người.

Các bị can Nguyễn Hà Kiên, Bùi Duy Anh, Lê Trung Hiếu cùng 4 bị can khác, đều bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Hẹn đi chơi bida bất thành, hai nam sinh viên đánh nhau. Ảnh minh họa: PLO

Theo cáo trạng, Nguyễn Hà Kiên và Lê Trung Hiếu là bạn học cùng lớp với nhau, tại một trường đại học ở Hà Nội. Tối ngày 23-10-2024, Kiên nhắn tin rủ Hiếu hôm sau cùng nhau đi chơi bida.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, Kiên ngủ quên, nhắn tin không trả lời, không đến chơi bida. Do bực tức, Hiếu đã nhắn tin qua mạng xã hội chửi Kiên...

Hai người hẹn nhau đến cổng trường đại học đánh nhau giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, Kiên nhắn tin rủ thêm bạn bè cùng đi đánh nhau, trong đó có các bị can Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Thành Vinh, Vương Đức Hùng, Bùi Duy Anh…

Cả nhóm hẹn nhau 13h ngày 24-10-2024 có mặt tại cổng trường đại học để đánh nhau. Khi đi, Vương Đức Hùng mang theo con dao dạng lưỡi liềm, có đầu nhọn.

Cùng thời điểm, Hiếu ngồi uống nước với nhóm bạn học trong đó có bị can Đức Anh và kể chuyện rồi rủ cả nhóm vào trường tìm Kiên để nói chuyện.

Hai nhóm gặp nhau ở một con ngõ gần trường học, bị can Bùi Duy Anh tát vào mặt khiến Hiếu ngã khỏi xe máy.

Cùng lúc, Hùng và các bị can khác đi tới. Hùng rút dao ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng Hiếu. Phúc, Vinh thì dùng chân tay đánh đối phương. Những người còn lại đứng nhìn. Sau đó, do được can ngăn nên Hùng và các bị can khác dừng đánh.

Lúc này, bị can Kiên đi từ ngõ ra và phát hiện bạn học cùng lớp quỳ gối dưới đất, bên cạnh xe máy. Kiên hỏi và được nhóm bạn đi cùng cho biết đã đánh Hiếu xong rồi. Vì thế, nhóm Kiên giải tán.

Khi nhóm Kiên bỏ đi, Đức Anh và một số người bạn của Hiếu đến kiểm tra thì phát hiện nam sinh viên bị đâm trọng thương, chảy máu nên đưa vào bệnh viện cấp cứu… Do được cấp cứu kịp thời, Lê Trung Hiếu không bị tử vong nhưng tổn hại 12% sức khỏe.

Cùng ngày, Nguyễn Hà Kiên, Bùi Duy Anh, Vương Đức Hùng, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Thành Vinh đến Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (cũ), Hà Nội đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Sau khi vụ án xảy ra, gia đình Kiên cùng gia đình nhóm bị can đã bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng. Nam sinh viên Lê Trung Hiếu cũng có đơn xin bãi nại đối với các bị can.