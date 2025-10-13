Truy tố người đàn ông làm bạn tình đồng tính tử vong 13/10/2025 18:42

(PLO)- Khi bạn tình đồng tính la hét, co giật, bị can tìm cách giữ chặt nạn nhân và dùng chăn bịt miệng cho đến khi nạn nhân nằm im, không la hét.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đỗ Hoàng Nhật (ở Hà Nội) về tội giết người và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ án này, bị can Nguyễn Văn Duyên (ở Bắc Ninh) bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo buộc, bị can Nhật vốn đã có vợ con nhưng vẫn có quan hệ tình cảm với anh Đinh Văn H (ở Phú Thọ) là người đồng tính nam.

Sau khi làm quen, Nhật và anh H có nhắn tin và hẹn gặp nhau để cùng quan hệ. Anh H hẹn tối ngày 5-3-2025 sẽ đến chỗ Nhật trên phố Đội Cấn, Hà Nội.

Để chuẩn bị việc quan hệ, sáng ngày 4-3-2025, Nhật liên hệ với Duyên hỏi mua ma túy với giá 2,5 triệu đồng.

Khoảng 23 giờ ngày hôm sau, Nhật đặt xe đến đón anh H từ chỗ làm đến nhà của Nhật. Nhật đưa bạn tình lên phòng ngủ tại tầng 2. Tại đây, cả 2 sử dụng ma túy rồi quan hệ.

Rạng sáng ngày 6-3-2025, anh H có biểu hiện co giật, miệng la hét, mất kiểm soát, lăn từ trên giường xuống sàn nhà. Thấy vậy, Nhật hoảng sợ, tìm cách giữ chặt nạn nhân và bịt miệng để anh này không la hét.

Do anh H vẫn tiếp tục la hét, Nhật kéo chăn trên giường, bịt chăn vào miệng anh H và giữ chặt cho đến khi anh H nằm im, không la hét nữa.

Nghĩ rằng anh H đã ổn định và nằm ngủ, Nhật cũng lên giường ngủ. Khoảng 8 giờ ngày 6-3-2025, Nhật tỉnh dậy, thấy anh H mở mắt, nhịp thở yếu nên đã sơ cứu bằng phương pháp ép tim lồng ngực, thổi ngạt nhưng không có kết quả.

Nhật đưa anh H đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, bệnh viện xác định anh H đã tử vong ngoại viện.

Công an Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và chứng cứ, đồng thời trưng cầu giám định nguyên nhân tử vong đối với anh H.

Kết quả cho thấy, nguyên nhân chết là do ngạt cơ học trên nạn nhân sử dụng chất ma túy.

Quá trình điều tra vụ án, gia đình bị can Nhật đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 230 triệu đồng. Gia đình nạn nhân đã nhận tiền và không còn yêu cầu bồi thường về dân sự.