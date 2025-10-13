Bị cáo Thái Hồng Công được giảm án 13/10/2025 11:14

(PLO)- Một số bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (trong đó có bị cáo Thái Hồng Công) đã được giảm án.

Mới đây, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã xử phúc thẩm bị cáo Thái Hồng Công, cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và các đồng phạm.

Hồi tháng 6-2025, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt bị cáo Thái Hồng Công 9 năm tù về tội nhận hối lộ.

Cùng tội danh, bị cáo Hoàng Văn Chung, cựu Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, bị xử phạt 7 năm tù; bị cáo Bế Hải Đường, cựu quản giáo, bị xử phạt 20 tháng tù; bị cáo Hoàng Đăng Tú, chiến sĩ nghĩa vụ, bị xử phạt 15 tháng tù.

Bị cáo Đỗ Ngọc Bình, cựu Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, bị xử phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

Ngoài ra, các bị cáo Bùi Minh Ngọc, Trịnh Thanh Huyền lần lượt bị xử phạt 13 năm tù, 36 tháng tù về tội đưa hối lộ. Riêng bị cáo Ngọc, tổng hợp hình phạt tử hình về ma túy tuyên năm 2020, bị cáo Ngọc phải chấp hành án tử hình.

Bị cáo Phạm Thị Thắm bị phạt 7 năm tù về tội môi giới hối lộ.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Bùi Minh Ngọc kháng cáo kêu oan; ông Đỗ Ngọc Bình không kháng cáo. Các bị cáo còn lại đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo nội dung vụ án, năm 2020, Bùi Minh Ngọc bị tuyên phạt tử hình vì mua bán trái phép ma túy, giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn để chờ thi hành án.

Năm 2022, thông qua người quen, Ngọc được giới thiệu bị cáo Phạm Thị Thắm có thể giúp Ngọc không bị tử hình. Hai bên thỏa thuận Thắm sẽ giúp Ngọc thoát án tử hình với giá 1 triệu USD.

Sau đó, bị cáo Ngọc chỉ đạo vợ mình ở ngoài, chuyển 22,5 tỉ đồng cho bị cáo Thắm. Đến lượt mình, Thắm chuyển tiền, tặng quà từ số này cho nhiều lãnh đạo, cán bộ tại Công an tỉnh Lạng Sơn.

Cụ thể, bị cáo Thắm gặp ông Thái Hồng Công, giới thiệu bị cáo Ngọc là họ hàng của mình và từng cung cấp thông tin giúp công an triệt phá nhiều chuyên án ma túy; xin ông Công lập hồ sơ ân giảm án tử hình cho Ngọc.

Sau đó, bị cáo Thắm nhiều lần tặng quà xa xỉ cho ông Thái Hồng Công và nhờ tạo điều kiện cho Bùi Minh Ngọc.

Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Thái Hồng Công nhận hối lộ tổng số hơn 3,9 tỉ đồng gồm 40.000 USD, cặp ngà voi giá trị là 2,7 tỉ đồng; các trang sức vàng gắn kim cương giá trị 252 triệu đồng.

Đối với các tài sản khác, khi nhận ông Công không biết chủng loại, chất lượng và đã dùng nên không có căn cứ xác định giá trị.

Bị cáo Đỗ Ngọc Bình, khi còn là Thủ trưởng Cơ quan Tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn đã tác động đến cấp dưới để bị cáo Ngọc được tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Ông Bình đã nhận quà tặng từ bị cáo Thắm gồm 10.000 USD, 50 triệu đồng, cao hổ, Yến Sào, nhung hươu, sâm Ngọc Linh.

Bị cáo Hoàng Văn Chung, cựu Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, đã tạo điều kiện cho bị cáo Thắm và bị cáo Huyền được gặp bị cáo Ngọc để động viên và hướng dẫn làm hồ sơ công trạng, xin ân giảm án tử hình.

Ông Chung nhận tiền và tài sản từ Phạm Thị Thắm tổng trị giá gần 392 triệu đồng và nhận từ bị cáo Trịnh Thanh Huyền tiền và tài sản tổng trị giá hơn 380 triệu đồng. Các tài sản khác gồm nước hoa hiệu Bleu De Channel cùng cao hổ do đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc, chất lượng nên không có căn cứ xác định giá trị...

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Bùi Minh Ngọc xin rút đơn kháng cáo kêu oan và được tòa chấp thuận, ra quyết định đình chỉ xét xử.

Bị cáo Thái Hồng Công giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin tòa xem xét bản thân có nhiều thành tích trong công tác, đóng góp nhiều cho an ninh, trật tự tại Quảng Ninh, Lạng Sơn.

Bị cáo Hoàng Văn Chung xin giảm nhẹ với lý do, số tiền 250 triệu đồng ông nhận từ Trịnh Thanh Huyền là để xây sân thể thao cho Trại tạm giam, không tư túi. Các bị cáo Bế Hải Đường, Hoàng Đăng Tú cũng xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Phạm Thị Thắm trình bày, đã nộp 7,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả tại phiên sơ thẩm và sau đó, có nộp thêm 800 triệu đồng. Còn Trịnh Thanh Huyền lấy lý do đang nuôi con nhỏ để xin giảm nhẹ.

Sau xét xử, tòa phúc thẩm quyết định giảm án cho ông Thái Hồng Công từ 9 xuống 7 năm tù; Hoàng Văn Chung từ 7 xuống 6 năm tù, Bế Hải Đường từ 20 xuống 15 tháng tù.

Các bị cáo Trịnh Thanh Huyền và Hoàng Đăng Tú được chuyển hình phạt từ tù giam sang án treo.