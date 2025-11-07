Nam sinh lớp 9 bị đánh chấn thương sọ não dẫn đến tử vong 07/11/2025 16:09

(PLO)- Trong quá trình giải quyết mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh, nam sinh lớp 9 bị đánh chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Ngày 7-11, người thân cho biết, em Nguyễn Khâm Mạnh (học lớp 9B, Trường THCS Minh Lạc, trú xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) bị học sinh khác đánh, đã trút hơi thở cuối cùng.

Sau khi bị đánh gây thương tích vùng đầu, em Mạnh đã được mổ cấp cứu tại bệnh viện, đã được các y, BS ở Hà Tĩnh và Hà Nội tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng em Mạnh đã không qua khỏi.

Người thân ôm di ảnh em Nguyễn Khâm Mạnh trong lễ tang.

Theo báo cáo ban đầu của UBND xã Cẩm Lạc: Trưa ngày 24-9, sau giờ tan học, em Mạnh cùng các bạn NKM, TQH, VQA (cùng học Trường THCS Minh Lạc) giải quyết mâu thuẫn với em Lê Văn Phương (18 tuổi, học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên).

Trong quá trình hai nhóm xô xát nhau, em Phương đánh em Mạnh gây chấn thương vùng đầu, chấn thương sọ não. Chiều cùng ngày, em Mạnh phải đi mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Đến ngày 9-10, em Mạnh được gia đình chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cấp cứu, điều trị. Trường THCS Minh Lạc hỗ trợ 17 triệu đồng và UBND xã Cẩm Lạc đã hỗ trợ 10 triệu đồng để gia đình có thêm chi phí chữa trị cho em Mạnh, nhưng em đã tử vong sau đó. Gia đình đưa thi thể em Mạnh từ Hà Nội về quê nhà tổ chức lễ an táng.

Công an xã Cẩm Lạc cùng cơ quan chức năng đã triệu tập những học sinh liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.