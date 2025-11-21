Sửa Luật BHXH: Giữ nguyên chính sách với người lao động, điều chỉnh nhiệm vụ cơ quan nhà nước 21/11/2025 11:16

(PLO)- Bộ Nội vụ đề xuất sửa Luật BHXH theo hướng giao Bộ Y tế quản lý nhà nước về trợ cấp hưu trí xã hội và bớt một số nhiệm vụ của cơ quan bảo hiểm để phù hợp chính quyền 2 cấp.

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) được Quốc hội thông qua tháng 6-2024, có hiệu lực từ 1-7-2025. Tuy nhiên, sau 4 tháng triển khai, Bộ Nội đang đề nghị Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi một số nội dung để phù hợp với việc sắp xếp bộ ngành và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Bộ Nội vụ, đề xuất lần này chỉ tập trung sửa đổi các quy định liên quan đến quản lý nhà nước về BHXH. Mục tiêu nhằm làm rõ lại trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan liên quan, tránh chồng chéo khi thực hiện, đảm bảo phù hợp với cơ cấu mới của các bộ ngành sau sắp xếp.

Cơ quan BHXH không trực thuộc Chính phủ như trước đây mà trực thuộc Bộ Tài chính. Ảnh: V.LONG

Bộ Nội vụ khẳng định các chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động vẫn được giữ nguyên. Cụ thể, dự luật không thay đổi quy định về hưởng BHXH một lần; thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu tối thiểu vẫn giữ mức giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm như trong luật đã thông qua hồi tháng 6-2024.

Thay đổi lớn nhất trong lần sửa đổi này là điều chỉnh lại thẩm quyền quản lý nhà nước về một số nội dung liên quan đến BHXH. Theo đề xuất, một số nhiệm vụ trước đây thuộc Bộ LĐ-TB&XH sẽ được chuyển về Bộ Nội vụ để thống nhất đầu mối quản lý.

Dự luật cũng không giao nhiệm vụ thanh tra cho cơ quan BHXH. Theo đó, BHXH Việt Nam chỉ đóng vai trò là cơ quan thực hiện chế độ, chính sách về BHXH; quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, quỹ bảo hiểm thất nghiệp và quỹ BHYT.

Đáng chú ý, dự thảo sửa đổi đề xuất giao Bộ Y tế là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về trợ cấp hưu trí xã hội thay cho Bộ Nội vụ. Đây được đánh giá là thay đổi đáng kể trong cơ cấu quản lý chính sách an sinh xã hội.

Theo đó, Bộ Y tế sẽ có trách nhiệm xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật về trợ cấp hưu trí xã hội; tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các quy định này. Đồng thời, Bộ phải kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại và tố cáo liên quan đến trợ cấp hưu trí xã hội.

Ngoài ra, luật sẽ sửa theo hướng UBND cùng cấp (trước đây chỉ quy định đối với cấp tỉnh) chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và việc chậm, trốn đóng BHXH bắt buộc trong phạm vi địa phương.