Khánh Hòa nâng tầm Festival Biển sau 11 kỳ tổ chức 22/06/2026 16:49

(PLO)- Lần đầu tiên Khánh Hòa đổi tên Festival sau 11 kỳ tổ chức, đồng thời nâng tầm cả về chất và lượng để phục vụ người dân, du khách.

Chiều 22-6, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo Festival Biển năm 2026 với chủ đề sắc màu đại dương - vươn tầm quốc tế.

Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, sự kiện năm nay sẽ diễn ra từ 17 đến 19-7, với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 600.000 - 800.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa (đứng) khẳng định kỳ Festival năm nay sẽ thay đổi cả về chất và lượng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cũng theo bà Hằng, sau 11 kỳ tổ chức, đây là năm đầu tiên tỉnh Khánh Hòa quyết định nâng tầm Festival biển lên tầm cao mới.

“Từ 2026, tỉnh Khánh Hòa quyết định tổ chức thường niên chương Festival biển thay vì hai năm một lần như trước đây. Đồng thời, đổi tên từ Festival Biển Nha Trang thành Festival Biển Khánh Hòa”- bà Hằng nói và cho biết ngoài ra, kỳ Festival năm nay cũng sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động hơn, đa dạng loại hình hơn.

Theo ban tổ chức, kỳ Festival năm nay sẽ có các hoạt động chính, gồm lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 17-7 tại Quảng trường 2-4, phường Nha Trang, được dàn dựng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ AR Realtime, 3D Mapping, pháo hoa tầm thấp kết hợp tầm cao và truyền hình trực tiếp trên VTV, KTV.

Từ 2026, Khánh Hòa đổi tên Festival Biển Nha Trang thành Festival Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Lễ hội Carnival và diễu hành xe hoa vào 17 giờ ngày 18-7 trên tuyến đường Trần Phú và lễ bế mạc kết hợp đại nhạc hội Unite the Continents vào 20 giờ ngày 19-7 và có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng, như Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Khoa,…

Bên cạnh đó, Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 còn có nhiều hoạt động hưởng ứng về văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, thể thao và du lịch, như lễ hội yến sào Khánh Hòa; chương trình vị ngon phố biển - giai điệu mùa hè; lễ hội áo dài Việt Nam; tuần lễ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm địa phương Khánh Hòa năm 2026, lễ hội trái cây Lâm Sơn; các triển lãm, biểu diễn nghệ thuật đường phố, thả diều nghệ thuật; giải đua thuyền buồm Quốc tế VPS Cup Nha Trang 2026, chạy địa hình, golf và bóng đá bãi biển,…

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, thông qua Festival Biển Khánh Hòa 2026, địa phương tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn, chất lượng, hấp dẫn và thân thiện; tôn vinh giá trị văn hóa, thiên nhiên biển, đảo; thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, kinh tế biển, thương mại, dịch vụ; đồng thời tăng cường giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế.

Festival biển từ lâu đã trở thành thương hiệu của ngành du lịch Khánh Hòa. Ảnh: CÔNG ĐỊNH

Để đảm bảo an toàn cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách đến Nha Trang - Khánh Hòa dịp Festival, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết sẽ làm việc với các chủ cơ sở nghỉ dưỡng, khu du lịch nhằm đáp ứng tốt nhất phòng lưu trú, cũng như không xảy ra tình trạng tăng giá phòng.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng sẽ lên các phương án tối ưu để thời gian diễn ra các sự kiện ở quảng trường 2-4 giảm thiểu tình trạng kẹt xe trên các tuyến phố. Đồng thời, phối hợp với sở, ngành liên quan và UBND các phường, xã liên quan thành lập đội thanh tra liên ngành để kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) trong việc kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống.