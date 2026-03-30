Dự kiến 600 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 30/03/2026 12:26

(PLO)- Đại hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến có khoảng 600 đại biểu tham dự, với nhiều nội dung, hoạt động đặc biệt được tổ chức.

Ngày 30-3, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: HẢI NHI

Chia sẻ tại họp báo, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, cho biết Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi thực hiện sáp nhập, được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lựa chọn tổ chức điểm.

Với chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, đại hội tập trung nâng cao chất lượng nội dung, bảo đảm tuân thủ các quy định về công tác nhân sự, đồng thời sắp xếp, kiện toàn các ban, ngành theo định hướng tinh gọn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Phật giáo TP.HCM, đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chấp thuận và UBND TP.HCM thống nhất chủ trương tổ chức.

Theo kế hoạch, đại hội dự kiến có khoảng 600 đại biểu tham dự, gồm đại biểu Ban Chứng minh, đại biểu Trung ương Giáo hội, đại biểu chính quyền, khách mời và 434 đại biểu chính thức.

Dự kiến, đại hội có sự tham dự của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các tôn giáo.

Cũng tại họp báo, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cho biết Tiểu ban nhân sự Đại hội đã thống nhất xây dựng đề án nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM (nhiệm kỳ 2026-2031) được xây dựng theo cơ cấu tỉ lệ %: TP.HCM (cũ) chiếm 50%, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) chiếm 35% và khu vực Bình Dương (cũ) chiếm 15%.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Tổng số ủy viên dự kiến là 105 vị, gồm 95 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh có 53 vị; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu có 37 vị; khu vực Bình Dương có 15 vị.

Ban Trị sự cũng phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm các điều kiện về an ninh trật tự, y tế, phòng cháy chữa cháy, giao thông và cung cấp điện liên tục trong suốt thời gian diễn ra đại hội, đặc biệt trong hai ngày cao điểm.

Theo Ban Trị sự, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Phật giáo TP.HCM đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội với nhiều hoạt động cứu trợ khẩn cấp, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với tổng kinh phí hơn 4.117 tỉ đồng.

Trong khuôn khổ đại hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như triển lãm kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 - 7-11-2026); dâng hương tại các địa điểm lịch sử, tưởng niệm; cùng các chương trình tri ân, hướng về cội nguồn.

Được biết, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng, TP.HCM), trong hai ngày 4 và 5-4-2026.