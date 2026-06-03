Cận cảnh hình ảnh Ngai vua triều Nguyễn bị bẻ gãy sau khi được phục chế 03/06/2026 16:37

(PLO)- Hình ảnh bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn vừa được phục chế sau khi bị một đối tượng phá hoại làm gãy nát phần tay ngai.

Ngày 3-6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn vừa được phục chế thành công, giữ nguyên hiện trạng gốc sau khi bị một đối tượng phá hoại làm gãy nát phần tay ngai.

Quá trình phục chế, đơn vị thi công áp dụng kỹ thuật truyền thống, sử dụng sơn ta, vàng thật để gắn kết 14 mảnh vỡ, xử lý vết nứt bằng gỗ đồng chất và bột gỗ trộn sơn sống.

Quá trình làm bảo đảm nguyên tắc không can thiệp xâm lấn, không làm mới hiện vật và không sáng tạo thêm hoa văn.

Ngai vua triều Nguyễn bị bẻ gãy phần tay ngai.

Đơn vị thi công áp dụng kỹ thuật truyền thống, sử dụng sơn ta, vàng thật để gắn kết 14 mảnh vỡ.

Phần bị bẻ gãy được phục hồi.

Ngai vua triều Nguyễn sau khi được phục chế. Dự kiến, ngai vua triều Nguyễn sẽ được trưng bày trở lại tại điện Thái Hòa vào ngày mai (4-6).