Sôi động chuỗi hoạt động mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại TP.HCM 14/04/2026 12:55

Những ngày này, tại TP.HCM, không khí đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer đang diễn ra sôi nổi tại nhiều cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa đô thị.

Nhiều hoạt động đặc sắc

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chùa Candaransi (phường Xuân Hòa, TP.HCM) tổ chức chuỗi hoạt động gồm lễ xuất gia sadi, đặt bát hội 100 vị chư Tăng và Đại lễ cầu siêu.

Các hoạt động diễn ra từ ngày 13 đến 16-4-2026 (nhằm ngày 26 đến 29 tháng 2 năm Bính Ngọ, Phật lịch 2569).

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là dịp lễ truyền thống đặc biệt thiêng liêng của đồng bào Khmer, không chỉ đánh dấu thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là dịp hướng về cội nguồn, củng cố niềm tin, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tăng cường sự gắn kết cộng đồng, hài hòa giữa đạo và đời.

﻿ ﻿ Không khí những ngày Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi. Ảnh: HẢI NHI

Tại TP.HCM, chùa Candaransi, ngôi chùa Khmer đầu tiên của thành phố từ lâu được xem là nơi lưu giữ “di sản tinh thần” quan trọng, đóng vai trò nền tảng trong việc giáo dục, kết nối cộng đồng và góp phần phát triển văn hóa Khmer trong đời sống đô thị.

Theo đó, chương trình bắt đầu vào lúc 18 giờ 30 ngày 13-4 với các nghi thức bái Tam bảo, cầu an, thuyết pháp và văn nghệ.

Tiếp nối, trong ngày 14-4, các hoạt động chính diễn ra với lễ đón mừng năm mới Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vào lúc 10 giờ 48 (thời khắc giao thừa). Ngay sau đó, lúc 11 giờ là nghi thức dâng y Trai tăng. Đến buổi tối cùng ngày, vào lúc 18 giờ 30, tiếp tục diễn ra lễ bái Tam bảo, cầu an, thuyết pháp và chương trình văn nghệ.

Sang ngày 15-4, vào lúc 10 giờ diễn ra lễ dâng y Trai tăng kết hợp cầu siêu. Kế đó, lúc 17 giờ là nghi thức xuất gia sadi. Cùng ngày, từ 18 giờ, tổ chức lễ bái Tam bảo, đắp núi cát và núi gạo, kết hợp cầu an, thuyết pháp và văn nghệ.

Đến ngày 16-4, chuỗi nghi lễ được tổ chức xuyên suốt từ sáng đến chiều. Cụ thể, mở đầu lúc 8 giờ là lễ bái Tam bảo và giảng sư thuyết pháp; tiếp theo, lúc 9 giờ 30 diễn ra nghi thức cúng dường bát hội đến 100 vị Đại đức Tăng; sau đó, lúc 10 giờ 30 là tác bạch dâng y Trai tăng và đến 11 giờ là chương trình Trai tăng hồi hướng phước báu.

Đặc biệt, vào lúc 13 giờ cùng ngày sẽ diễn ra Đại lễ cầu siêu dành cho anh linh các anh hùng liệt sĩ, người có công với dân tộc, đạo pháp, các thai nhi bất hạnh, cùng những nạn nhân tử vong do thiên tai, dịch bệnh, trong đó có đại dịch COVID-19. Cuối cùng, chương trình khép lại vào lúc 14 giờ với nghi thức tắm Phật.

Lan tỏa giá trị đoàn kết từ Tết Chôl Chnăm Thmây

Trước đó, ngày 13-4, đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nông Thị Hà dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà đồng bào Khmer tại chùa Candaransi (phường Xuân Hòa) và chùa Pothiwong (phường Bảy Hiền, TP.HCM) nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Đây là những khu vực nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Tại đây, Thứ trưởng Nông Thị Hà gửi lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng, đoàn kết và hạnh phúc đến chư tôn đức, chức sắc, người có uy tín cùng toàn thể đồng bào Khmer.

“Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là dịp lễ truyền thống thiêng liêng, không chỉ đánh dấu thời khắc chuyển giao năm mới mà còn góp phần củng cố niềm tin, gìn giữ bản sắc văn hóa và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quan điểm này cũng nhất quán với định hướng của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết” - Thứ trưởng Nông Thị Hà cho hay.

Theo Thứ trưởng Nông Thị Hà, thời gian qua, các chính sách dân tộc, tôn giáo tiếp tục được triển khai đồng bộ, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo tồn văn hóa và nâng cao đời sống đồng bào Khmer.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà. Ảnh: NHƯ DANH

Tại TP.HCM, Thứ trưởng Nông Thị Hà đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực lao động, sản xuất của đồng bào Khmer. Đồng thời khẳng định vai trò của chư tăng, chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer trong việc hướng dẫn đồng bào sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành chủ trương, chính sách.

Thứ trưởng Nông Thị Hà cũng nhấn mạnh TP.HCM luôn quan tâm tạo điều kiện để đồng bào Khmer phát triển toàn diện, hòa nhập và đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Thứ trưởng Nông Thị Hà thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer tại TP.HCM. Ảnh: NHƯ DANH

Đáp lời, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trụ trì chùa Candaransi, bày tỏ cảm ơn đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết đồng bào Khmer.

Hòa thượng cho biết, dù quy mô không lớn, chùa Candaransi, ngôi chùa Khmer đầu tiên tại TP.HCM luôn giữ vai trò là nơi lưu giữ “di sản tinh thần”, góp phần giáo dục, gắn kết cộng đồng và phát triển văn hóa Khmer.

Hiện mỗi năm chùa hỗ trợ khoảng 50 học viên, trong đó có học viên đến từ Lào và Campuchia; đồng thời tạo điều kiện để chư tăng tiếp tục học tập, nâng cao trình độ.

Theo Hòa thượng Danh Lung, tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc của đồng bào Khmer, trong đó có dấu ấn lịch sử như phong trào tập kết ra Bắc theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như vai trò của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước Tây Nam bộ trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc (1964-1975).

Đặc biệt, năm 2025, lễ hội đua ghe Ngo lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, tạo điều kiện để đồng bào Khmer hòa mình vào không gian lễ hội, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống và tăng cường kết nối cộng đồng.