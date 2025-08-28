Sun Group hợp tác chiến lược 2 đối tác quốc tế hàng đầu từ Canada và Thụy Sỹ trong lĩnh vực đào tạo 28/08/2025 10:24

(PLO)- Ngày 25-8, Tập đoàn Sun Group chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng hai đối tác quốc tế danh tiếng đến từ Canada và Thụy Sỹ để xây dựng và phát triển Học viện Hàng không Mặt trời và Học viện Du lịch Mặt trời.

Đây là lĩnh vực vô cùng mới mẻ mà Tập đoàn này thiết lập, sau khi có quyết định kinh doanh trong lĩnh vực Hàng không và hợp nhất hai thương hiệu vui chơi giải trí (Sun World) và nghỉ dưỡng (Sun Hospitality Group) dưới tên gọi Sun Hospitality & Entertainment Group.

Sun Group hợp tác với 2 đối tác quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo hàng không và quản trị khách sạn là CAE và EHL

Theo đó, hai đối tác nổi tiếng được lựa chọn hợp tác là Canadian Aviation Electronics Ltd (CAE)- tập đoàn dẫn đầu toàn cầu về đào tạo hàng không và EHL Hospitality Business School (EHL)- tập đoàn giáo dục chuyên về quản trị khách sạn và dịch vụ hàng đầu thế giới.

“Cái bắt tay” chiến lược này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển hệ sinh thái của Sun Group, khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc đầu tư lâu dài cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành dịch vụ du lịch Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực hàng không và khách sạn.

Với sự đồng hành của hai “người khổng lồ” CAE và EHL, Sun Group sẽ phát triển 2 học viện gồm Học Viện Hàng Không Mặt trời - Sun Aviation Academy (SAA) và Học Viện Du lịch Mặt trời - Sun Tourism Academy (STA) – đồng hành xây dựng những chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết, thực hành và trải nghiệm thực tiễn.

Học viện Hàng Không Mặt Trời sẽ đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ cho Sun PhuQuoc Airways, mà còn cho toàn ngành, trở thành trung tâm đào tạo hàng không hàng đầu khu vực

Theo nội dung biên bản ghi nhớ giữa các bên, CAE, biểu tượng toàn cầu đến từ Canada trong đào tạo hàng không với hơn 75 năm kinh nghiệm và mạng lưới trung tâm trải khắp thế giới, sẽ trực tiếp hỗ trợ Học viện Hàng không Mặt trời phát triển chương trình ATO (Approved Training Organization) phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam trong việc đào tạo phi công, tiếp viên hàng không và nhân viên mặt đất.

Học viện được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu tiên phong trong đào tạo hàng không tại Việt Nam trên các lĩnh vực trang thiết bị đào tạo, công nghệ mô phỏng bay và giải pháp huấn luyện hàng không…

Mục tiêu không chỉ là đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho Sun PhuQuoc Airways, mà còn đưa Học viện Hàng không Mặt trời trở thành trung tâm đào tạo hàng không hàng đầu khu vực, sẵn sàng cung cấp nguồn nhân sự chất lượng cao cho lĩnh vực này.

Trong khi đó, EHL, tập đoàn giáo dục số một thế giới về đào tạo quản trị khách sạn và dịch vụ từ Thụy Sĩ, sẽ đồng hành cùng Học viện Du lịch Mặt trời để phát triển thế hệ nhân lực đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực giải trí – nghỉ dưỡng, góp phần nâng cao toàn diện chất lượng của ngành dịch vụ du lịch Việt Nam.

EHL, với lịch sử hơn 130 năm, chính là cái nôi đã sản sinh ra những thế hệ lãnh đạo và chuyên gia hàng đầu trong ngành dịch vụ – khách sạn, được mệnh danh là “Harvard của ngành dịch vụ khách sạn toàn cầu”.

Sun Group đang sở hữu hệ thống 15 khách sạn, resort 5 sao trên khắp cả nước, trong đó có những resort mang tính biểu tượng đạt nhiều giải thưởng quốc tế

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group - khẳng định sự đồng hành của CAE và EHL chính là yếu tố bảo đảm để Học viện Hàng không Mặt trời và Học viện Du lịch Mặt trời trở thành những trung tâm đào tạo mang chuẩn mực quốc tế, khác biệt và đẳng cấp.

Ông Trường nhấn mạnh: “Trong gần 20 năm phát triển, Sun Group đã kiến ​​tạo nên những điểm đến mang tính biểu tượng trên khắp Việt Nam. Nhưng đằng sau mỗi cột mốc, sự khác biệt thực sự nằm ở con người. Dịch vụ không chỉ là đáp ứng nhu cầu; mà còn là tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. Đó là lý do tại sao chúng tôi phát triển Học viện Hàng Không Mặt trời và Học viện Du lịch Mặt trời - để đào tạo những tài năng trẻ Việt Nam với kiến ​​thức toàn cầu, công nghệ hiện đại và tư duy dịch vụ đúng đắn. Với sự hỗ trợ của CAE và EHL, chúng tôi tin rằng các học viện sẽ trở thành hình mẫu đào tạo chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở giáo dục, mà còn là cùng nhau định hình tương lai của ngành du lịch, hàng không và khách sạn”.

Đại diện Tập đoàn Sun Group nhấn mạnh các học viện sẽ trở thành hình mẫu đào tạo ngành dịch vụ - du lịch - hàng không chuẩn quốc tế tại Việt Nam

Về phía đại diện đối tác, ông Bao Chen – Giám đốc Khu vực, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh của EHL nhấn mạnh: “EHL hợp tác chặt chẽ với Sun Group trong dự án này với tham vọng xây dựng và phát triển một nguồn nhân lực bền vững, đồng thời nuôi dưỡng cơ hội việc làm không chỉ cho Sun Group mà còn cho toàn ngành.

Đây chính là mục tiêu cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi cũng nhận thấy Việt Nam có tiềm năng to lớn về phát triển nhân tài và cơ hội nghề nghiệp. Vì vậy, dự án này sẽ trở thành chất xúc tác giữa EHL và Sun Group, đóng góp cho cả đất nước và ngành công nghiệp”.

Sun PhuQuoc Airways ra đời để hoàn thiện hệ sinh thái trọn vẹn từ mặt đất đến bầu trời của Sun Group

Trong gần hai thập kỷ phát triển, Sun Group đã trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, tiên phong kiến tạo hệ sinh thái toàn diện từ Du lịch nghỉ dưỡng, Vui chơi giải trí, Bất động sản cao cấp đến Hạ tầng và Tài chính. Mới đây, Sun Group tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực hàng không với Sun PhuQuoc Airways, hoàn thiện hệ sinh thái trọn vẹn từ mặt đất đến bầu trời và đưa Việt Nam, đặc biệt là Phú Quốc, đến gần hơn với thế giới.

Sự kết hợp giữa Sun Group – CAE – EHL không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu nội tại của hệ sinh thái Sun Group, mà còn góp phần hình thành đội ngũ nhân lực có tay nghề cao, những “đại sứ dịch vụ” mang tầm quốc tế, đủ năng lực và bản lĩnh để lan tỏa niềm tự hào Việt Nam ra thế giới. Từ nền tảng này, đất nước sẽ ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, chuyên nghiệp và giàu trải nghiệm trên bản đồ du lịch toàn cầu.