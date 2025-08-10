Sun PhuQuoc Airways đón chiếc máy bay đầu tiên, mở bán vé ngay trong tháng 10 10/08/2025 15:18

(PLO)- Ngay sau khi đón chiếc máy bay đầu tiên, Sun PhuQuoc Airways cho biết sẽ mở bán vé vào tháng 10 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong tháng 11 tới.

Sáng 10-8, tại sân bay Phú Quốc, Sun PhuQuoc Airways (SPA) - hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển, chính thức đón máy bayAirbus A321NX đầu tiên trong loạt tám máy bay hiện đại sẽ lần lượt được bàn giao và cất cánh trong năm nay.

Đại diện Sun PhuQuoc Airways khẳng định việc đón nhận máy bay đầu tiên đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược đầu tư bài bản vào đội bay hiện đại, vận hành an toàn - ổn định - đẳng cấp quốc tế của hãng.

Airbus A321NX được sản xuất và bàn giao mới 100% từ nhà máy của Airbus tại Hamburg (Đức). Thuộc phiên bản mới nhất của dòng A321, A321NX sở hữu khoang hành khách được cải tiến toàn diện.

Lấy cảm hứng từ sắc đỏ hoàng hôn và ánh vàng rực rỡ của bình minh Phú Quốc, hai gam màu chủ đạo Flame Scarlet và vàng cam tạo nên diện mạo giàu cảm xúc cho máy bay SPA.

Đặc biệt, máy bay sử dụng động cơ phản lực tiên tiến (LEAP-1A), cho hiệu suất khai thác vượt trội khi tiết kiệm đến 20% nhiên liệu, giảm 50% khí thải CO₂ và giảm 75% tiếng ồn so với thế hệ trước.

Cũng tại lễ đón máy bay đầu tiên, Sun PhuQuoc Airways ra mắt hình ảnh nhận diện chính thức của hãng.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, cho biết Sun PhuQuoc Airways hướng tới mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành một điểm đến quốc tế hấp dẫn và trung tâm trung chuyển hàng không mới của khu vực.

Sun PhuQuoc Airways mong muốn mọi người Việt đều có thể đến với Phú Quốc thông qua chính sách linh hoạt và mạng bay thẳng tới những địa phương chưa từng kết nối trực tiếp với Phú Quốc.

“Hãng sẽ mở rộng các đường bay quốc tế từ thị trường trọng điểm và tiềm năng, giúp du khách tiếp cận dễ dàng hơn với Phú Quốc và trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp, văn hóa, dịch vụ nơi đây” - Chủ tịch Tập đoàn Sun Group chia sẻ.

Cùng ngày, Sun PhuQuoc Airways và Vietcombank ký kết hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn. Theo đó Vietcombank sẽ là ngân hàng đầu mối thu xếp gói tín dụng cho kế hoạch đầu tư đội bay thuộc sở hữu của Sun PhuQuoc Airways gồm 10 máy bay thế hệ mới Airbus A320, 321NEO.

Dự kiến, Sun PhuQuoc Airways sẽ mở bán vé vào tháng 10 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong tháng 11 tới.