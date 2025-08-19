Sun PhuQuoc Airways đón thêm 2 máy bay hiện đại, mở bán vé ngay trong tháng 10 19/08/2025 17:35

Ngày 19-8, tại sân bay Nội Bài, Sun PhuQuoc Airways (SPA) - hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển - đón đồng thời hai máy bay Airbus A321CEO.

Sự kiện trên diễn ra chỉ sau chín ngày Sun PhuQuoc Airways đón máy bay Airbus A321NX đầu tiên hôm 10-8. Điều này cho thấy hãng đang tiến nhanh hơn đến cột mốc hoàn thiện đội 8 máy bay trong năm nay để mở bán vé vào tháng 10 và cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên dự kiến vào tháng 11.

Airbus A321CEO là một trong những mẫu máy bay thành công nhất trong lịch sử hàng không thương mại, nhờ sự kết hợp hài hòa giữa hiệu suất khai thác và trải nghiệm hành khách. Đường kính thân máy bay lên tới 3,95 mét và chiều rộng khoảng 3,70 mét.

Hai máy bay A321CEO của SPA được trang bị động cơ CFM International CFM56-5B - dòng động cơ thương mại nổi tiếng nhất thế giới về độ tin cậy. Ảnh: D.DƯƠNG

Với tầm bay hiệu quả, có thể lên tới 5.950 km, A321CEO mang lại sự linh hoạt trong khai thác vừa phù hợp cho các đường bay nội địa và khu vực có mật độ cao, vừa đủ khả năng phục vụ hiệu quả các đường bay quốc tế tầm trung từ Phú Quốc tới Đông Bắc Á, Đông Nam Á...

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, cho biết việc tiếp tục đón thêm hai máy bay A321CEO là một bước tiến quan trọng của Sun PhuQuoc Airways trong việc nâng cao năng lực khai thác, hoàn thiện một đội bay hiện đại.

“Điều này cũng khẳng định tầm nhìn chiến lược của hãng, khi kết nối Phú Quốc với thế giới, bằng những chuyến bay hiện đại, với cơ chế linh hoạt và giá vé hợp lý, dịch vụ xứng tầm, để mọi du khách đều có thể bay tới đảo ngọc thuận tiện và dễ dàng hơn”- ông Trường cho hay.