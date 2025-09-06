Cựu cán bộ Đà Nẵng chiếm đoạt 5 lô đất hơn 57 tỉ mà lãnh đạo nhờ đứng tên 06/09/2025 19:12

(PLO)- Sau khi được lãnh đạo TP Đà Nẵng nhờ đứng tên hộ năm lô đất, ông Nhi (cựu cán bộ) cùng vợ đã bán đất và chiếm đoạt.

Sau hai ngày xét xử, ngày 6-9, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Võ Nhi (cựu cán bộ công chức thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng) 14 năm tù, Trần Kim Tuyến (vợ ông Nhi) 3 năm tù cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2002, vợ chồng ông N.B.T và bà L.T.Q mua ba lô đất tại dự án vệt khai thác quỹ đất đường từ cầu sông Hàn ra biển do Ban quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông làm chủ đầu tư.

Thời điểm này, ông T đang là lãnh đạo TP nên không muốn đứng tên tài sản vì vậy nhờ thư ký tìm được người đứng tên giúp trên sổ đỏ là ông L.N.B.

Ông Nhi là cựu cán bộ tại Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cùng vợ chiếm đoạt năm lô đất được lãnh đạo nhờ đứng tên giùm. Ảnh: CĐ

Vợ chồng ông T giao 720 triệu đồng để ông B nộp tiền mua ba lô đất K11, K12, K13. Do ông Nhi có quan hệ họ hàng với ông T, được ông T giúp đỡ tạo công ăn, việc làm, có thời gian sống cùng nhà với gia đình ông T phụ giúp một số việc trong nhà nên được vợ chồng ông T tin tưởng.

Do vậy, ông T nói với ông B làm thủ tục và đã chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất sang cho ông Nhi đứng tên giùm. Ông Nhi mang giấy chứng nhận về giao cho vợ chồng ông T cất giữ.

Cũng trong năm 2002, vợ chồng ông T, bà Q mua hai lô đất gồm: một lô tại dự án khu dân cư văn hoá bàu Thạc Gián -Vĩnh Trung và một lô tại dự án nhóm nhà ở phía Tây đường Hồ Xuân Hương do Công ty sông Đà 19 làm chủ đầu tư. Gia đình ông T cũng nhờ ông Nhi cùng vợ đứng tên hai lô đất này.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận, Nhi giao lại toàn bộ giấy tờ liên quan cho vợ chồng ông T.

Sau khi ông T mất vào năm 2015, toàn bộ giấy tờ gốc của năm lô đất này được cất tại nhà riêng, vợ con ông quản lý.

Khoảng năm 2016, gia đình bà Q có nhu cầu sử dụng các lô đất này nên yêu cầu ông Nhi làm thủ tục chuyển sang tên. Tuy nhiên, ông này lấy lý do trước đây có chăm sóc mẹ ruột ông T ốm nên yêu cầu gia đình bà Q phải cho hơn hai lô đất thì mới đồng ý làm thủ tục sang tên. Gia đình bà Q không đồng ý việc này.

Để chiếm đoạt các lô đất, năm 2016, vợ chồng Nhi làm hồ sơ báo mất sổ đỏ gửi Sở TN&MT cũ (nay là Sở NN&MT) đề nghị cấp lại. Sở này đã cấp lại giấy chứng nhận cho ông Nhi lô đất ở đường Lê Đình Lý. Sau đó ông này bán lô đất với giá 10 tỉ đồng và sử dụng hết.

Sở TN&MT cũ cũng cấp lại sổ đỏ cho bà Tuyến lô đất ở đường Hồ Xuân Hương. Theo yêu cầu của ông Nhi, bà Tuyến ký hợp đồng chuyển nhượng lô đất trên với giá 5 tỉ đồng và ông Nhi tiêu xài hết.

Năm 2021, gia đình bà Q nghe thông tin ông Nhi và vợ tự ý làm thủ tục báo mất để được cấp sổ đỏ và bán hai lô đất trên nên đã đến gặp, yêu cầu làm thủ tục sang tên ba lô đất còn lại.

Tuy nhiên ông Nhi vẫn không chịu sang tên các lô đất trả lại cho vợ chồng ông T và bà Q.

Để chiếm đoạt ba lô đất, ông Nhi tiếp tục nộp hồ sơ báo mất và đề nghị cấp lại giấy chứng nhận.

Lúc này, bà Q phát hiện sự việc nên đã có đơn gửi các cơ quan chức năng vào cuộc.

Theo cáo trạng, năm thửa đất trên trị giá trên 57 tỉ đồng.