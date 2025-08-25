Quân y đảo Trường Sa cứu ngư dân bị đột quỵ trên biển 25/08/2025 16:14

(PLO)- Ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị đột quỵ khi đang đánh bắt hải sản trên biển, may mắn được quân y trên đảo Trường Sa cứu kịp thời.

Ngày 25-8, Chỉ huy đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, cho biết lực lượng quân y trên đảo vừa cứu kịp thời một ngư dân quê Quảng Ngãi bị đột quỵ, liệt nửa người khi đang đánh bắt hải sản trên biển.

Ngư dân bị đột quỵ được đưa lên đảo Trường Sa cấp cứu. Ảnh: N.ÁNH

Sáng cùng ngày, trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa, ngư dân Nguyễn Văn Lai (56 tuổi, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) là thuyền viên tàu cá QNg 90640 TS, bất ngờ xuất hiện triệu chứng mệt, tê bì và yếu nửa người bên phải, khó nói, đau đầu.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, liệt nửa người phải, nói ngọng, méo miệng, huyết áp cao 161/90 mmHg.

Qua thăm khám và chẩn đoán, bác sĩ xác định bệnh nhân Lai bị đột quỵ não, liệt nửa người phải do nhồi máu não giờ thứ 11, cần theo dõi chặt chẽ, phân biệt với xuất huyết não.

Các y, bác sĩ trên đảo đã nhanh chóng tiến hành truyền dịch, bảo vệ tế bào não, chống phù não, kiểm soát huyết áp; đồng thời thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, điện tim, X-quang, xét nghiệm. Đồng thời, hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Theo đánh giá ban đầu, tình trạng bệnh nhân Lai nặng, có nguy cơ đột quỵ tiến triển và phù não.

Hiện, lực lượng quân y đảo Trường Sa tiếp tục theo dõi sát sao tri giác, dấu hiệu sinh tồn, tình trạng huyết động và kịp thời báo cáo về tuyến trên để có hướng xử trí.