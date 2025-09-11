Đặc khu Phú Quốc thành lập 8 Tổ công tác theo dõi địa bàn các khu phố 11/09/2025 16:59

(PLO)- Tám Tổ công tác có vai trò như cánh tay nối dài của bộ máy chính quyền đặc khu Phú Quốc, qua đó, tăng cường hiệu quả quản lý của nhà nước.

Ngày 11-9, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập tổ công tác theo dõi địa bàn các khu phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc quyết định thành lập tám tổ công tác theo dõi địa bàn, dựa trên cơ sở các xã, phường trước khi sáp nhập.

Ông Lê Quốc Anh, Bí thư đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) trao Quyết định thành lập 8 tổ công tác theo dõi địa bàn các khu phố. Ảnh: CTV

Cụ thể: Tổ công tác Dương Đông gồm 38 thành viên, Tổ công tác An Thới gồm 37 thành viên, Tổ công tác Bãi Thơm gồm 22 thành viên, Tổ công tác Cửa Cạn gồm 24 thành viên, Tổ công tác Cửa Dương gồm 28 thành viên, Tổ công tác Dương Tơ gồm 26 thành viên, Tổ công tác Gành Dầu gồm 20 thành viên và Tổ công tác Hàm Ninh gồm 25 thành viên.

Theo ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, tám Tổ này có vai trò như cánh tay nối dài của bộ máy chính quyền đặc khu. Qua đó, tăng cường hiệu quả quản lý của nhà nước và đưa chủ trương chính sách của chính quyền đến gần dân hơn.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc yêu cầu các tổ phối hợp chặt chẽ với chi bộ các khu phố. Từ đó, nắm chắc và quản lý địa bàn về lưu trú, an ninh trật tự, đất đai và vệ sinh môi trường. Cạnh đó, thường xuyên kết nối với Thường trực Đảng ủy, UBND đặc khu để kiểm soát quá trình vận hành.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cũng yêu cầu một tuần sau khi công bố Quyết định thành lập, Tổ trưởng của các Tổ công tác phải có chương trình, kế hoạch hoạt động và báo cáo thường trực Đảng ủy, UBND đặc khu.