Xây dựng đặc khu Phú Quốc thành 'Đơn vị kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị' 22/08/2025 20:19

(PLO)- An Giang triển khai nghị quyết xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”, hướng tới phục vụ phát triển bền vững và APEC 2027.

Chiều 22-8, tại đặc khu Phú Quốc, Đảng ủy Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.

Hội nghị do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang và ông Lê Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc đồng chủ trì.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Anh cho biết cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đặc khu Phú Quốc, công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) đối mặt với nhiều áp lực. Một số tội phạm có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia lợi dụng hoạt động du lịch, đầu tư, thương mại để ẩn náu, móc nối. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, nhất là đất đai, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản, dẫn đến tình trạng bao chiếm, mua bán trái phép đất rừng, đất do Nhà nước quản lý, xây dựng trái phép. Trật tự đô thị và ý thức bảo vệ môi trường chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến chất lượng sống và môi trường du lịch.

Nguyên nhân chủ quan của những hạn chế trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền chưa thật sự chặt chẽ, thiếu quyết liệt; sự phối hợp giữa các lực lượng, ngành, địa phương chưa đồng bộ; việc xây dựng lối sống văn minh đô thị chưa quyết liệt; ý thức trách nhiệm của một bộ phận người dân trong tham gia bảo đảm ANTT còn hạn chế.

Và từ thực tế trên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ An Giang ban hành nghị quyết xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.

Lê Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận cho biết việc triển khai Nghị quyết nhằm tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trước mắt là bảo đảm an toàn cho Hội nghị cấp cao APEC 2027. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền đặc khu Phú Quốc phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân tham gia bảo đảm ANTT, xây dựng văn minh đô thị.

“Phát triển Phú Quốc không chỉ là nhiệm vụ của riêng đặc khu, mà còn là nhiệm vụ chung của toàn tỉnh” – Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang.