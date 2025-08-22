Phát hiện nhiều vụ mua bán, sử dụng ma túy ở đặc khu Phú Quốc 22/08/2025 15:04

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc triệt phá nhiều tụ điểm ma túy trên địa bàn.

Qua kiểm tra một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, Công an phát hiện có 23 người trong bốn phòng hát dương tính với ma túy.

Khoảng 1 giờ sáng nay, công an kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại khu phố 1 Dương Đông, phát hiện có 23 người trong bốn phòng hát dương tính với ma túy.

Thời điểm kiểm tra, Công an đã thu giữ 11 gói nilon có chứa tinh thể và 31 viên nén màu đỏ nghi chất ma túy cùng cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an đã đưa những người liên quan và mời chủ cơ sở kinh doanh karaoke về trụ sở để tiếp tục xác minh điều tra, làm rõ.

Trước đó, trong lúc tuần tra trên tuyến đường từ khu phố Suối Lớn, Công an đặc khu Phú Quốc phát hai người đi trên xe máy có dấu hiệu nghi vấn, nên dừng phương tiện để kiểm tra, phát hiện một gói nilon chứa ma túy và một cân tiểu ly.

Hai nghi phạm đang vận chuyển ma túy đi bán thì bị Công an đặc khu Phú Quốc phát hiện, bắt

Tiếp tục kiểm tra tại phòng trọ của người này tại khu phố 7 An Thới, Công an tiếp tục thu giữ thêm 13 gói nilon khác, bên trong có chứa nhiều hạt tinh thể nghi chất ma túy; tổng cộng khoảng 180 gram.

Làm việc với Công an, ông tên KNPH (50 tuổi) khai nhận số tang vật trên là ma túy đá loại methamphetamine. Người này cũng cho biết đang trên đường mang ma túy đi bán thì bị Công an phát hiện bắt quả tang.