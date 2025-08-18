Bắt giữ tài xế giấu 7 túi ma túy và 1 khẩu súng trong ô tô 18/08/2025 11:11

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt giữ người đàn ông điều khiển ô tô mang theo súng và ma túy.

Ngày 18-8, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ xử lý vụ người đàn ông tàng trữ lượng lớn ma túy và súng đạn.

Nguyễn Văn Tuấn cùng tang vật. Ảnh: CA

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 ngày 16-8, tại khu vực thôn 6, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Ia Le kiểm tra, phát hiện ô tô 47A-872.42 do Nguyễn Văn Tuấn (33 tuổi, ngụ thôn 4, xã Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) có nhiều biểu hiện tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kết quả làm việc, cơ quan công an đã thu giữ 6 túi nilon bên trong có chứa các tinh thể dạng cục màu trắng khối lượng khoảng 50 gram (ma túy đá); 1 túi nilon bên trong chứa bột cục màu trắng khối lượng khoảng 3 gram (ma túy dạng Heroin); 1 vật hình khẩu súng ngắn màu đen không rõ nhãn hiệu, số hiệu và 2 vỏ đạn màu đồng.

Công an thu giữ ma túy, khẩu súng và 2 viên đạn.

Ngoài ra, công an cũng thu giữ 2 cân tiểu ly, xe ô tô mang biển kiểm soát 47A-872.42 và 2 điện thoại di động, 300 nghìn đồng tiền mặt.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.