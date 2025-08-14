Cựu đội trưởng nhận hối lộ để không xử lý người sử dụng ma túy 14/08/2025 17:31

(PLO)- Đạt gọi điện cho Thuận yêu cầu chuẩn bị 200 triệu đồng để cảm ơn việc giúp cho Nguyên và Cường không bị xử lý hình sự...

Ngày 14-8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Nam (cựu đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Mỹ Đức cũ), Định Tiến Đạt (cựu cán bộ điều tra) về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Bùi Xuân Triệu (cựu cán bộ điều tra Công an huyện Mỹ Đức cũ) bị xét xử về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án. Bị cáo Vương Văn Thuận, Nguyễn Văn Hùng, cùng bị xét xử về tội đưa hối lộ.

Sau một ngày làm việc, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi một số người liên quan có dấu hiệu đồng phạm với các bị cáo trong vụ án, xem xét bổ sung thêm tội danh đối với 2 bị cáo Nam và Đạt.

Nhận tiền để không xử lý người sử dụng ma túy

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng ngày 25-6-2023, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Mỹ Đức cũ tiến hành kiểm tra quán Karaoke Royal, thì phát hiện, bắt giữ một số người ở các phòng VIP2, VIP3, VIP4 có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số những cán bộ giải quyết vụ việc có bị cáo Nguyễn Đức Nam, Đinh Tiến Đạt, Bùi Xuân Triệu. Còn những người bị bắt giữ có Vương Văn Nguyên.

Bị cáo Đạt có quen biết với Nguyên và Vương Văn Thuận (anh trai Nguyên) nên gọi điện báo cho Thuận biết sự việc.

Vương Văn Thuận đã nhờ bị cáo Nguyễn Văn Hùng ("anh xã hội" của Nguyên) nhà ở gần quán karaoke Royal xử lý giúp. Quá trình trao đổi, bị cáo Nam đồng ý giúp Thuận, Hùng để không xử lý Nguyên.

Sau khi đưa những người ở quán karaoke về trụ sở Công an huyện Mỹ Đức, bị cáo Nguyễn Đức Nam phân công các cán bộ làm việc với các nghi can. Trong đó, Nam chỉ đạo Đạt tạo điều kiện cho phòng VIP2. Bị cáo Đạt hiểu ý là không xử lý với những người ở phòng VIP2.

Do vậy, mặc dù những người ở phòng VIP2, gồm: Vương Văn Nguyên, Lê Minh Cường, Trương Thị Thanh Tuyết và Lò Thị Huyền đều khai có sử dụng ma túy nhưng Đạt và Triệu không ghi lời khai, không cho viết bản tự khai mà chỉ lập 4 phiếu kiểm tra ma túy không có que test dán trên phiếu.

Sau đó, Đạt báo cáo với Nam “phòng này không sử dụng ma túy” và không làm báo cáo, không chuyển tài liệu, không giao nộp vật chứng của Phòng VIP2 để tổng hợp vào hồ sơ vụ việc.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, Đinh Tiến Đạt gọi điện cho Vương Văn Thuận yêu cầu chuẩn bị 200 triệu đồng để cảm ơn việc giúp cho Nguyên và Cường không bị xử lý.

Đến 17 giờ cùng ngày, Đinh Tiến Đạt đi đến các xã xác minh lý lịch những người bị bắt giữ. Quá trình này, Đạt đã gặp và nhận từ Nguyễn Văn Hùng một túi nilon màu đen chứa 300 triệu đồng.

Sau đó, Đạt báo cáo với Nam việc nhận tiền và đưa cho Nam 100 triệu đồng, đưa cho 3 người khác tổng cộng 90 triệu đồng, còn lại Đạt chi tiêu hết.

Tạo dựng hồ sơ

Tháng 11-2023, khi được lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức yêu cầu báo cáo vụ việc xảy ra tại phòng VIP2 tại quán karaoke Royal, Nguyễn Đức Nam chỉ đạo Đinh Tiến Đạt khắc phục hồ sơ theo hướng phòng VIP2 không sử dụng ma túy.

Bị cáo Đạt đi tìm và cho những người trong phòng VIP2 ký khống vào biên bản ghi lời khai chưa có nội dung, đưa que test cho họ tự test để có kết quả “âm tính”.

Sau đó, Đạt tự viết lời khai của những người này vào biên bản với nội dung không tổ chức, không sử dụng ma túy tại quán Karaoke Royal vào rạng sáng ngày 25-6-2023.

Tiếp đó, Đạt lấy 4 que test ma túy âm tính mang ra nhờ Trạm trưởng trạm y tế thị trấn Đại Nghĩa ghi chữ âm tính vào Phiếu kiểm tra ma túy, ký, đóng dấu xác nhận của Trạm y tế cho đúng thủ tục.

Sau khi hoàn thiện xong các tài liệu như trên, ngày 11-12-2023, Đinh Tiến Đạt giao nộp cho Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Mỹ Đức để chuyển đến Công an TP Hà Nội cùng với các đồ vật, tài liệu, gồm: 1 đĩa sứ hình tròn thu giữ tại Phòng VIP2 được niêm phong, lý lịch 4 cá nhân, 4 biên bản ghi lời khai, 4 phiếu xét nghiệm ma túy, 4 biên bản xem xét dấu vết trên thân thể.

Căn cứ kết quả giám định về ma túy đối với tinh thể màu trắng trên đĩa sứ hình tròn tại phòng VIP2 và kết quả điều tra, ngày 22-12-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Văn Nguyên về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Còn Lê Minh Cường, Lò Thị Huyền bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.