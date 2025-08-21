Đề nghị truy tố ca sĩ Chi Dân về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 21/08/2025 14:40

(PLO)- Bị can Nguyễn Trung Hiếu (Ca sĩ Chi Dân) và anh trai là Nguyễn Trung Tín cùng bị đề nghị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra (KLĐT) vụ án mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, do Võ Thị Kim Tuyến (38 tuổi, quê Đắk Lắk), Nguyễn Trung Hiếu (36 tuổi, ca sĩ Chi Dân) và đồng phạm thực hiện.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị truy tố 32 bị can về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma tuý; trong đó ca sĩ Chi Dân và Nguyễn Trung Tín (anh của ca sĩ Chi Dân, 44 tuổi, quê Kiên Giang) cùng bị đề nghị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo quy định tại khoản 2 Điều 255 BLHS.

Công an lấy lời khai với Chi Dân để phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Theo KLĐT, khoảng 22 giờ ngày 6-11-2024, Đội 2 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM kiểm tra một khách sạn ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (nay là xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) thì phát hiện tại phòng của Võ Thị Kim Tuyến và Võ Văn Nhật cất giấu khoảng 298 gram ma túy các loại trong ngăn tủ kế giường ngủ và tủ quần áo.

Quá trình điều tra, Tuyến khai đã mua ma túy và cất giấu tại phòng khách sạn để bán lại cho người khác. Quá trình mua bán ma túy của Tuyến có Võ Văn Nhật và Võ Thị Ánh Tuyết phụ giúp.

Khi mua ma túy về, Tuyến có giao một đơn hàng 2,5 gram ma túy Ketamin đến một địa chỉ nằm trên đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình (cũ).

Khoảng 8 giờ ngày 8-11-2024, Công an quận Tân Bình (cũ) kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Cộng Hòa và phát hiện Lê Thị Triều có biểu hiệu nghi vấn. Tiến hành xét nghiệm nhanh ma túy, Triều dương tính với ma tuý.

Triều khai nhận sử dụng ma tuý chung với bạn là Hòa Thị Hồng, Thái Thị Huyền, Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Trung Tín và Lương Thế Kiên vào sáng ngày 4-11-2024 và sử dụng chung ma túy với hai người khác vào ngày 7-11-2024.

Mở rộng điều tra, truy xét, ca sĩ Chi Dân và anh trai là Nguyễn Trung Tín có kết quả xét nghiệm dương tính ma túy.

Qua làm việc, ca sĩ Chi Dân và anh trai khai nhận đã mua 2 gói ma tuý "nước vui" trên mạng Telegram (chuyển tiền cho chủ tài khoản bán ma tuý tên NGUYEN THỊ NGỌC MAI, chưa rõ lai lịch) để tổ chức sử dụng vào ngày 4-11-2024.

Quá trình điều tra xác định chiều 3-11-2024, Hồng đến nhà của Triều và Huyền. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Hồng và Huyền Triều tổ chức ăn nhậu.

Đến 4 giờ ngày 4-11-2024, ca sĩ Chi Dân cùng anh trai đến đây nhậu cùng. Sau khi đến, ca sĩ Chi Dân rủ Huyền, Triều, Hồng, Kiên, Tín cùng nhau sử dụng ma tuý, mọi người đồng ý.

Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, Triều đã đặt mua ma túy Ketamine với giá 2 triệu đồng và 3 viên thuốc lắc với giá hơn 1 triệu đồng. Đến 6 giờ cùng ngày, Tín trực tiếp ra nhận ma túy từ nam thanh niên (không rõ nhận dạng).

Nhận ma túy xong, cả nhóm "xào ma túy" rồi để ra đĩa đặt trên bàn nhậu, lấy ống hút ra để hít ma túy. Ca sĩ Chi Dân đổ ma tuý vào tờ tiền 2.000 đồng cất giấu trong dây đeo đồng hồ bên tay trái, sau đó lấy móng tay xúc ma túy đưa vào mũi hít trực tiếp.

Đối với 3 viên thuốc lắc, Hồng sử dụng 1/2 viên, Tín sử dụng 1/2 viên, Huyền và Kiên mỗi người sử dụng 1 viên.

Tiếp đó, ca sĩ Chi Dân rủ cả nhóm sử dụng ma túy nước vui. Tín đã liên hệ qua Telegram với đối tượng bán ma túy để đặt mua 2 gói nước vui với giá 7 triệu đồng.

Sau khi hai gói "nước vui hiệu FERRARI" được giao tới, Chi Dân là người thanh toán tiền. Nam ca sĩ là người vào bếp lấy nồi pha nước vui chung với nước bò húc và nước lọc để cùng cả nhóm dùng muỗng múc uống.

Khoảng 9 giờ sáng, nhóm tiếp tục gọi thêm nửa hộp ma túy Ketamine với giá 2,5 triệu đồng. Sau khi nhận ma túy, Tín đổ ra đĩa chuẩn bị cho cả nhóm sử dụng. Tuy nhiên, Triều nhận được điện thoại kêu đi làm nên Triều không sử dụng nữa.

Vì Triều không sử dụng ma tuý và Huyền thì đã đi từ trước nên Hồng, Hiếu, Tín thống nhất là không sử dụng ma tuý nữa mà ai về nhà đó. Trước khi Tín rửa đĩa, Chi Dân có "hít 2 đường". Số ma túy Hồng mua, Tín đã vứt bỏ trên đường đi về...