Điểm tin ANTT: Bắt An 'Tây', Chi Dân, Nguyễn Đỗ Trúc Phương liên quan đường dây ma tuý 16/11/2024 07:00

(PLO)- Mở rộng chuyên án, Công an TP.HCM bắt An 'Tây', Chi Dân, Nguyễn Đỗ Trúc Phương liên quan đường dây ma tuý; Xe tải làm sập cầu ở An Giang; Công an thông tin vụ mua bán bé trai sơ sinh ở Hòa Bình; Bịa chuyện bị cướp điện thoại, cô gái trẻ bị công an mời làm việc; 1 người ở TP.HCM bị bắt vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Ngày 14-11, Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố, bắt Nguyễn Trung Hiếu (tức ca sĩ Chi Dân; 35 tuổi), Nguyễn Thị An (tức người mẫu, diễn viên Andrea Aybar, 29 tuổi, còn gọi là An Tây), Nguyễn Đỗ Trúc Phương liên quan đường dây ma tuý.

Công an TP.HCM đã mở rộng, truy xét toàn bộ đường dây tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam vào ngày 16-3-2023 (tức chuyên án VN10). Qua đó, công an TP.HCM đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Điển hình như Nguyễn Trung Hiếu - ca sĩ Chi Dân; Nguyễn Thị An - người mẫu An Tây, Nguyễn Đỗ Trúc Phương liên quan đến đường dây ma tuý này.