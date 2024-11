Công an TP.HCM mở rộng chuyên án, bắt người mẫu An 'Tây', ca sỹ Chi Dân và Nguyễn Đỗ Trúc Phương

Công an TP.HCM mở rộng chuyên án, khởi tố, bắt Nguyễn Trung Hiếu (tức ca sĩ Chi Dân; 35 tuổi); bắt người mẫu An 'Tây', tức Nguyễn Thị An (người mẫu, diễn viên Andrea Aybar, 29 tuổi), Nguyễn Đỗ Trúc Phương (một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) để điều tra vì hành vi mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Động thái này là thực hiện theo phương châm “không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy” mà Công an TP.HCM đã quán triệt trong lực lượng.