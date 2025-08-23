Thứ trưởng Bộ Công an dự lễ ra quân xây dựng đơn vị kiểu mẫu ở đặc khu Phú Quốc 23/08/2025 15:18

(PLO)- Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ ra quân thực hiện Đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị”.

Ngày 23-8, tại đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ ra quân thực hiện Đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị”.

Dự lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đặc khu Phú Quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Tại lễ ra quân, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã ban hành nghị quyết, UBND tỉnh ban hành đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”.

Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, xây dựng bộ tiêu chí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, gắn trách nhiệm với người đứng đầu. Công an tỉnh với vai trò cơ quan thường trực sẽ tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc để bảo đảm triển khai hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành nhấn mạnh, Phú Quốc đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức, nhất là khi chuẩn bị đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Tỉnh xác định mục tiêu kép: Phát triển đúng định hướng, quy hoạch của Trung ương và giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Phú Quốc thành điểm đến an toàn, đô thị văn minh, kiểu mẫu.

Ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cho biết việc triển khai đề án gắn với mục tiêu xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, góp phần phát triển An Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, phục vụ tổ chức thành công APEC 2027.

Ông yêu cầu tỉnh An Giang và các lực lượng tập trung hoàn thiện bộ tiêu chí, rà soát tình hình ANTT, phối hợp chặt chẽ để giải quyết ngay từ cơ sở, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng mong muốn nhân dân Phú Quốc phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng đặc khu thành “Đơn vị kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công và Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành tặng hoa chúc mừng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu hành.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát lệnh ra quân; cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và Công an đặc khu Phú Quốc đã diễu hành trên các tuyến đường trung tâm.