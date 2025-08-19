Tỉnh Phú Thọ khánh thành loạt công trình trọng điểm mừng 80 năm Quốc khánh 19/08/2025 15:29

(PLO)- Việc đồng loạt khánh thành, khởi công các công trình trọng điểm trong cùng một ngày có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng để tỉnh Phú Thọ bứt phá trên cả ba trụ cột: Năng lượng - văn hóa - y tế.

Ngày 19-8, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tại tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt diễn ra nhiều sự kiện khánh thành, khởi công các công trình trọng điểm về năng lượng, văn hóa, y tế và hạ tầng công nghiệp, đánh dấu bước phát triển mới của địa phương.

Khánh thành Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên

Tại xã Bình Tuyền, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức khánh thành Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối.

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án. Ảnh: NGUYỄN HINH

Đây là một trong ba công trình của EVN được Chính phủ lựa chọn trong tổng số 250 công trình đủ điều kiện để khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Công trình có quy mô 2 máy biến áp 900MVA, nhiều ngăn xuất tuyến 500kV, 220kV cùng 2 đoạn đường dây dài 4,7km.

Đây là dự án năng lượng cấp đặc biệt, đảm bảo tiếp nhận công suất từ đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, góp phần tăng cường an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ trực tiếp cho các khu công nghiệp lớn ở khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Công trình này không chỉ có ý nghĩa hạ tầng mà còn là nền tảng để Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư, nhất là trong giai đoạn công nghiệp hóa mạnh mẽ giai đoạn 2025-2030.

Khánh thành Nhà văn hóa nghệ thuật hơn 400 tỉ đồng

Cùng ngày, tại Quảng trường Hùng Vương, Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ chính thức được khánh thành.

Công trình có vốn đầu tư hơn 425 tỉ đồng, diện tích 17.800 m², sức chứa 1.000 chỗ ngồi, nội thất hiện đại theo chuẩn nhà hát. Đây sẽ là điểm nhấn kiến trúc của tỉnh Phú Thọ, đáp ứng nhu cầu tổ chức sự kiện văn hóa - nghệ thuật chuyên nghiệp, đồng thời là không gian sinh hoạt cộng đồng, thu hút du khách khi về với Đất Tổ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: NGUYỄN HINH

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, khẳng định công trình là biểu tượng khơi dậy niềm tự hào, khát vọng vươn lên của quê hương, được lựa chọn là nơi tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hòa lưới điện tổ máy số 1, dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Theo EVN, tổ máy số 1 dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng đã phát điện, hòa lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia lúc 4h27 ngày 19-8-2025, đúng dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Sau khi đưa vào vận hành, tổ máy số 1 có công suất 240MW sẽ cùng Nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu đóng góp tốt hơn nữa cho nhiệm vụ chính trị của công trình là Phát điện - Điều tiết - Chống lũ - Cấp nước - Giao thông.

Các lực lượng thi công, xây lắp trên công trường sẽ nỗ lực để tiếp tục hoàn thành tổ máy 2 của dự án trong tháng 10-2025, tiến tới hoàn thành công trình trong năm 2025.

Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng nằm bên bờ phải tuyến đập thủy điện Hòa Bình hiện hữu. Nhà máy này sẽ sử dụng chung các hạng mục hồ chứa, đập dâng, đập tràn với công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện nay. Phần xây dựng mới bao gồm các hạng mục: kênh dẫn vào cửa lấy nước, cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, nhà máy.

Dự án sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, nhà máy sẽ giúp tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của Nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện.

Đồng thời, nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia; góp phần giảm chi phí của hệ thống; giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.

Khởi công KCN Nam Bình Xuyên

Cũng trong sáng 19-8, lễ khởi công Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên được tổ chức tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ.

Dự án có quy mô gần 300 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỉ đồng, thu hút các ngành công nghệ cao, cơ khí chính xác, công nghiệp điện tử và hàng không.

KCN dự kiến hoàn thành vào quý III-2028, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư.

Việc đồng loạt khánh thành, khởi công các công trình trọng điểm trong cùng một ngày có ý nghĩa lịch sử, vừa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, vừa tạo nền tảng để tỉnh Phú Thọ bứt phá trên cả ba trụ cột: Năng lượng - văn hóa - y tế.

Những dự án này không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của cả vùng trung du và miền núi phía Bắc.