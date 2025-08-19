Chùm ảnh khởi công, khánh thành loạt dự án ngàn tỉ ở miền Trung 19/08/2025 13:15

(PLO)- Nhiều dự án ngàn tỉ đồng ở các tỉnh thành miền Trung được khởi công, khánh thành trong ngày 19-8.

Sáng 19-8, tại nhiều tỉnh thành ở miền Trung như TP Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi, Quảng Trị đã diễn ra lễ khởi công, khánh thành nhiều dự án lớn.

Tại TP Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công siêu dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) đẳng cấp quốc tế. Siêu tổ hợp Da Nang Downtown quy mô 76,92 ha (phường Hòa Cường, Công viên châu Á cũ), tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỉ đồng.

Dự án gồm khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, nhà hát, khu phố thương mại ven sông sầm uất, công viên xanh ôm trọn mặt nước sông Hàn. Đặc biệt có tòa tháp biểu tượng 69 tầng, là tòa tháp cao nhất miền Trung và cao thứ hai tại Việt Nam (408 m).

Sáng cùng ngày, Bộ Xây dựng phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025.

Dự án có tổng chiều dài 11,5 km, điểm đầu tiếp giáp nút giao Hòa Liên (thuộc cao tốc La Sơn - Hòa Liên), điểm cuối giáp nút giao Túy Loan (thuộc cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi).

Tại phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Dự án có diện tích gần 4,7ha, tổng mức đầu tư hơn 76 tỉ đồng. Khi hoàn thành, dự án đồng bộ hạ tầng giao thông, điện, nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, PCCC, thông tin liên lạc. Dự kiến, thời gian thực hiện từ 2025-2027.

Tại TP Huế, UBND TP Huế đã đồng loạt tổ chức lễ khởi công các dự án hạ tầng kỹ thuật như khu dân cư tái định cư 06 thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương (phường Vỹ Dạ), diện tích 2,5 ha, tổng mức đầu tư gần 39 tỉ đồng; dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư số 1: Khu tái định cư Phú Đa (xã Phú Vang), diện tích 4,9 ha, tổng mức đầu tư hơn 43,9 tỉ đồng.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh tổ chức lễ khánh thành dự án cầu Phước Lộc bắc qua sông Trà Khúc, nối xã Nghĩa Giang và xã Sơn Tịnh. Dự án có tổng mức đầu tư 850 tỉ đồng, khởi công cuối năm 2022, là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Cầu Phước Lộc có tổng chiều dài tuyến 2,55 km. Trong đó phần cầu dài 710 m, đường dẫn hơn 1,8 km. Kết cấu cầu gồm 15 nhịp, mặt cầu rộng 22,9 m, nổi bật là ba nhịp vòm ống thép nhồi bê tông sơn đỏ, tạo điểm nhấn kiến trúc độc đáo trên sông Trà Khúc.

Tại Quảng Trị, ở nút giao 9C đoạn qua xã Trường Phú, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức khánh thành, thông xe dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.