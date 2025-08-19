Chùm ảnh khởi công, khánh thành loạt dự án ngàn tỉ ở miền Trung
(PLO)- Nhiều dự án ngàn tỉ đồng ở các tỉnh thành miền Trung được khởi công, khánh thành trong ngày 19-8.
Sáng 19-8, tại nhiều tỉnh thành ở miền Trung như TP Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi, Quảng Trị đã diễn ra lễ khởi công, khánh thành nhiều dự án lớn.
Dự án có tổng chiều dài 11,5 km, điểm đầu tiếp giáp nút giao Hòa Liên (thuộc cao tốc La Sơn - Hòa Liên), điểm cuối giáp nút giao Túy Loan (thuộc cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi).
Cùng ngày, tỉnh Quảng Trị cũng đồng loạt tổ chức lễ khởi công nhiều dự án trọng điểm khác như: Dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 1 (phường Đồng Hới), dự án khu nghỉ dưỡng Phú Ninh (phường Đồng Hới), dự án nhà ở xã hội Lộc Ninh 1 (phường Đồng Thuận), công trình nhà ở xã hội thuộc dự án khu đô thị phía Tây đường Phan Huy Chú (phường Đồng Hới), các dự án tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam ở phường Đồng Sơn, phường Ba Đồn và xã Quảng Trạch…