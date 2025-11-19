Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Các công trình phục vụ APEC 2027 đang được triển khai tốt 19/11/2025 19:38

(PLO)- Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá dù khối lượng công việc nhiều, điều kiện thời tiết, thi công, vận chuyển khó song các công trình được triển khai tốt.

Ngày 19-11, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đến thị sát, kiểm tra và làm việc với UBND tỉnh về tình hình triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết tỉnh đã hoàn thành rà soát, điều chỉnh và phê duyệt các quy hoạch. Từ đó tạo cơ sở pháp lý triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027; bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đến thị sát, kiểm tra và làm việc với UBND tỉnh An Giang về tình hình triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027. Ảnh: VGP/Thu Sa

Đến nay, tỉnh An Giang đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và đơn thầu thi công theo đúng quy định pháp luật toàn bộ 21 dự án; trong đó, 7 dự án đạt và vượt tiến độ đề ra.

Đó là các dự án: Hồ nước Cửa Cạn; xây dựng kè và san lấp mặt bằng xây dựng Trung tâm Tổ chức hội nghị APEC và các công trình chức năng; đường tỉnh 975; xây dựng công trình ngầm hoá hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới; xây dựng công trình ngầm hoá hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện Phú Quốc và dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhận xét đến nay, các công trình, dự án đang được triển khai tốt. Hầu hết vướng mắc đã được tháo gỡ, các thủ tục cơ bản hoàn thành, một số dự án đang thi công khẩn trương, sôi nổi.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, trách nhiệm của UBND tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc và các bộ ngành trong công tác xử lý "điểm nghẽn", hoàn thành thủ tục đầu tư. Cùng với đó, nhà đầu tư, nhà thầu đã triển khai quyết liệt, nhanh chóng phần việc của mình.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhận xét các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 đang được triển khai tốt. Ảnh: VGP/Thu Sa

"Với khối lượng công việc rất nhiều, điều kiện về thời tiết, lao động, thi công, vận chuyển khó, lần này các công trình được thực hiện với tiến độ nhanh chưa từng thấy" - Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc lưu ý vấn đề tạo đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Cạnh đó, lựa chọn nhà thầu có năng lực tốt và giám sát chặt chẽ tiến độ.