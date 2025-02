Cục Hàng không nêu nguyên nhân trễ chuyến bay dịp Tết 03/02/2025 16:02

Ngày 3-2, Cục Hàng không cho biết giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán 2025 (từ ngày 24-1 đến ngày 2-2), tổng sản lượng vận chuyển hành khách toàn thị trường đạt 2,5 triệu hành khách, tăng 17,8% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 1,35 triệu người và nội địa đạt 1,14 triệu người.

Đáng chú ý, giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ từ 824 đến 970 lượt cất hạ cánh mỗi ngày, với lượng hành khách thông qua đạt trung bình 138 nghìn hành khách mỗi ngày.

Đặc biệt, ngày 24-1, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận lượng khai thác cao kỷ lục là 1.002 lượt cất hạ cánh (tăng 10% so với cùng kỳ 2024), với 152 nghìn lượt hành khách (tăng 13% so với cùng kỳ 2024). Mức khai thác này đã cao hơn so với Tết Nguyên đán năm 2020.

Lượng hành khách tăng cao ở sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: V.LONG

Cũng theo Cục Hàng không, Tết Nguyên đán năm nay đơn vị thực hiện nhiều giải pháp để giảm chậm, huỷ chuyến bay. Chẳng hạn như tạo điều kiện tối đa cho các hãng hàng không bổ sung máy bay trong giai đoạn cao điểm, tăng tham số điều phối slot tại các sân bay, tăng cường bay đêm..

Thêm vào đó, nhà chức trách hàng không cũng thực hiện kiến nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan, các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải như taxi, xe công nghệ tăng thời gian hoạt động, số lượng phương tiện, tần suất xe buýt để phục vụ hành khách… Đặc biệt, tại sân bay Tân Sơn Nhất bố trí xe buýt miễn phí vận chuyển hành khách từ nhà ga đi và đến các bến xe buýt.

Tuy nhiên, Cục Hàng không thừa nhận vẫn còn nổi lên tình trạng chuyến bay chậm, trễ chuyến. Nguyên nhân có nhiều nhưng phần lớn từ tình hình thời tiết diễn biến bất lợi khi hiện tượng sương mù và mây thấp xuất hiện ở khu vực các sân bay phía Bắc.

“Hiện tượng thời tiết bất lợi gây ra những xáo trộn trong hoạt động các chuyến bay với việc máy bay chậm giờ khởi hành, bay vòng chờ, muộn giờ tàu về hay phải chuyển sân để hạ cánh…”- Cục Hàng không nhìn nhận.

Một nguyên nhân nữa dẫn đến chậm chuyến bay được nhà chức trách hàng không chỉ ra đó là việc quá tải hạ tầng các sân bay, khiến kéo dài thời gian máy bay phải chờ để lăn vào bãi đỗ và lăn ra đường băng khi hoạt động khai thác được tăng cường để phục nhu cầu hành khách.

Ngay khi có những thông tin về tình trạng này, Cục Hàng không ban hành ngay chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điều hành bay, khí tượng theo dõi chặt chẽ, sát sao tình hình thời tiết để kịp thời ứng phó. Song song đó, có công văn đề nghị các hãng chấn chỉnh lại hoạt động khai thác, giảm tỉ lệ chậm chuyến do các nguyên nhân chủ quan..

“Tóm lại, sản lượng vận tải trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao “kỷ lục” đặc biệt tại sân bay Tân Sơn Nhất, tuy nhiên các đơn vị trong ngành hàng không trên tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, trách nhiệm đã xây dựng kế hoạch khai thác, phục vụ, bổ sung thêm nhân lực, máy bay, trang thiết bị để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Thêm vào đó, công tác dự báo tình hình, điều kiện khai thác, hiệp đồng, phối hợp, xử lý công việc giữa các bộ phận đảm bảo sự nhịp nhàng, hiệu quả, thông tin kịp thời và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với hành khách theo quy định; đảm bảo duy trì tuyệt đối an toàn, không để xảy ra tình trạng bức xúc của người dân…”- đại diện Cục Hàng không cho hay.