Nhân viên y tế, vaccine, thuốc men... từ khắp cả nước liên tục được điều đến vùng lũ 24/11/2025 17:09

(PLO)- Nhiều tỉnh, viện và bệnh viện đã huy động nguồn lực lớn hỗ trợ các địa phương vùng lũ bị ảnh hưởng, giúp người dân sớm ổn định sức khỏe.

Triển khai chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn 8147/BYT-PB, nhiều đoàn công tác từ các Viện Pasteur, Viện Vệ sinh dịch tễ và Sở Y tế các tỉnh, thành đã khẩn trương đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng lũ. Mục tiêu là không để xảy ra dịch bệnh quy mô lớn trong và sau lũ.

Ngày 24-11, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức họp trực tuyến với Quảng Trị, TP Huế và TP Đà Nẵng để rà soát tình hình và tiếp tục triển khai hỗ trợ y tế dự phòng. Các địa phương được lưu ý duy trì tiêm chủng không gián đoạn, chú trọng phòng các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh ngoài da.

Cùng với đó, ba đoàn công tác của Viện đã lên đường đến các địa phương nói trên, trong đó có sự tham gia của cán bộ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường nhằm hỗ trợ kỹ thuật xử lý vệ sinh môi trường sau mưa lũ.

Đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên hỗ trợ trạm y tế xã Uar cơ sở 2, tỉnh Gia Lai. Ảnh: BYT

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cũng cho biết ngay từ ngày 20-11, khi lũ xảy ra, đơn vị đã cử đoàn công tác hỗ trợ Gia Lai triển khai phòng chống dịch.

Sáng 24-11, hai đoàn tiếp theo lên đường đến Đắk Lắk mang theo hóa chất diệt muỗi và Cloramin B để xử lý môi trường. Ngày mai 25-11, Viện tiếp tục điều thêm hai đoàn đến các khu vực đông và tây Đắk Lắk nhằm chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh.

Cùng thời điểm, Viện Pasteur TP.HCM triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ. Chương trình “Trao quà, tư vấn chăm sóc sức khỏe sau bão, lũ” được tổ chức tại xã Tuy Phong (Lâm Đồng), trao 250 phần quà vệ sinh cá nhân và vệ sinh nhà cửa, đồng thời hướng dẫn người dân biện pháp phòng bệnh sau thiên tai.

Trưa 24-11, hai đoàn của Viện tiếp tục lên đường đến Gia Lai và Lâm Đồng, mang theo khẩu trang, ủng, màn và Cloramin B để phối hợp với địa phương triển khai công tác phòng dịch.

Công tác chuẩn bị hàng hóa hỗ trợ tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng tại Viện Pasteur TP.HCM. Ảnh: BYT

Còn tại Khánh Hòa, 50 bác sĩ và nhân viên y tế từ nhiều bệnh viện ở TP.HCM đã tình nguyện lên đường hỗ trợ, kèm theo 10.000 túi thuốc gia đình và các cơ số thuốc điều trị bệnh thường gặp sau lũ.

Các đoàn được phân bổ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh và khám chữa bệnh lưu động tại Khánh Vĩnh, Diên Khánh - nơi nhiều khu dân cư vẫn bị chia cắt, điều kiện y tế còn hạn chế.

Cũng tại tỉnh này, đoàn công tác của Viện Pasteur Nha Trang phối hợp với Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng dịch sau bão lũ.

Từ ngày 24-11 đến 6-12, Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) triển khai tiêm miễn phí huyết thanh kháng độc tố và vaccine uốn ván cho người dân vùng lũ và lực lượng cứu hộ tại hai điểm tiêm ở Nha Trang và Suối Dầu. Hoạt động nhằm giảm nguy cơ uốn ván do thương tích khi tiếp xúc với môi trường ngập nước.

Ngành y tế Quảng Ninh cũng đã huy động khoảng 3.000 kg Cloramin B, 30.000 viên Aquatabs, 500 kg phèn và nhiều vật tư, trang bị chuyên dụng hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.

Trong khi đó, Sở Y tế Hải Phòng chuẩn bị 2,5 tấn Cloramin B, 400.000 viên khử trùng nước, thuốc thiết yếu, và sẵn sàng về nhân lực để chi viện Đắk Lắk.