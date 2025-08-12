Điều tra vụ tài xế ở Đắk Lắk bị nhóm người chặn đường đánh bị thương 12/08/2025 15:53

(PLO)- Một tài xế xe dịch vụ ở Đắk Lắk bị nhóm người đi ô tô chặn đường rồi leo lên xe đánh đấm túi bụi, gây thương tích.

Ngày 12-8, một nguồn tin cho biết Công an xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk đang thụ lý điều tra vụ một tài xế bị nhóm người đi ô tô chặn đường hành hung ở địa phương này.

Theo nguồn tin trên, Công an xã Đắk Liêng đã làm việc, lấy lời khai những người liên quan và đang chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân để có căn cứ xử lý.

Anh S bị người lạ leo lên xe hành hung. Ảnh cắt từ video

Trước đó, anh TTS (29 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) có đơn gửi Công an xã Đắk Liêng tố cáo nhóm người lạ mặt hành hung anh.

Theo anh S, anh là tài xế xe dịch vụ tuyến Buôn Ma Thuột- Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Trưa 17-7, có ba người khách liên hệ đặt xe của anh để đi từ Buôn Ma Thuột đến xã Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi đón khách, anh S điều khiển xe chạy được khoảng 15 km thì có người lạ gọi điện, yêu cầu anh dừng xe, cho ba người trên xe xuống, nếu không sẽ “biết tay”.

Tuy nhiên, anh S tiếp tục chở khách, không thực hiện theo yêu cầu của người lạ.

Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, sau khi trả khách, anh S lái xe về Buôn Ma Thuột. Khi đến đoạn qua xã Đắk Liêng, xe của anh S bị một ô tô con chở bốn người chạy hướng ngược lại chặn đầu, ép anh S phải cho xe dừng lại.

Sau đó, anh S bị hai người đi trên ô tô leo lên xe hành hung, đánh đấm túi bụi. Anh S chỉ biết nằm im chịu trận. Một lúc sau, hai người khác cùng đi trên ô tô tiếp tục xông lên đánh anh S.

Cũng theo đơn của anh S, chỉ đến khi có người đi đường can ngăn, nhóm bốn người nói trên mới rời đi.

Theo video do camera hành trình ghi lại được anh S cung cấp, anh bị hai người leo lên xe bóp cổ, túm chân rồi liên tục đánh đấm vào vùng mặt. Anh S chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Còn theo giấy ra viện do anh S cung cấp, anh nhập viện ngày 18-7, ra viện ngày 28-7 tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk. Bác sĩ xác định anh S bị chấn thương đầu mặt, thủng nhĩ phải, chấn thương phần mềm vai phải, viêm tai giữa.

Trao đổi với PLO, anh S nói trong số những người đánh anh, có người là chủ một nhà xe khác ở Đắk Lắk. Anh S nghi ngờ nguyên nhân vụ việc xuất phát từ khi anh đón ba người khách hôm 17-7.

Tuy nhiên, anh S cho rằng anh chở khách khi họ liên hệ qua điện thoại, không tranh giành khách với ai.