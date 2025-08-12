Chủ và tài xế bị phạt 234,5 triệu vì tài xế bị giữ bằng vẫn chở quá 21 hành khách 12/08/2025 10:38

(PLO)- Cảnh sát giao thông ở Đắk Lắk đã lập biên bản, xử phạt tài xế và chủ xe khách tổng cộng 234,5 triệu đồng vì nhiều lỗi.

Ngày 12-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phát hiện, xử lý tài xế xe khách không có giấy phép lái xe, chở vượt số người quy định được chở 21 người.

Cảnh sát kiểm tra xe khách, phát hiện chở dư 21 người. Ảnh: N.H

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, với các lỗi trên, tài xế bị phạt 19 triệu đồng với lỗi không có giấy phép lái xe; phạt 31,5 triệu đồng đối với hành vi chở dư 21 hành khách.

Cùng với đó, chủ xe khách bị phạt 58 triệu đồng đối với hành vi giao xe cho người không có giấy phép lái xe điều khiển phương tiện; phạt 126 triệu đồng với lỗi giao xe cho tài xế chở dư 21 hành khách. Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ xe khách là 234,5 triệu đồng.

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 11-8, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) đã dừng, kiểm tra xe khách 37F-004.68 do ông Hoàng Viết Hùng (40 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Cảnh sát lập biên bản vi phạm đối với tài xế xe khách. Ảnh: N.H

Quá trình kiểm tra, CSGT phát hiện xe chở quá số người quy định 67/46 người. Thời điểm kiểm tra, tài xế Hoàng Viết Hùng không có giấy phép lái xe.

Ông Hùng khai, do giấy phép lái xe của ông đang bị Phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ. Sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, đồng thời ra quyết định tạm giữ phương tiện theo quy định.