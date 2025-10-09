2 tài xế và 1 phụ xe đánh nhau tại trạm thu phí gây ùn tắc giao thông 09/10/2025 14:01

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với hai tài xế và một phụ xe vì đánh nhau, chặn xe nhau tại trạm thu phí, gây ùn tắc giao thông.

Ngày 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai tài xế và một phụ xe để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm tài xế, phụ xe liên quan vụ việc. Ảnh: N.H

Những người bị giữ gồm: Nguyễn Như Vũ (29 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), Phạm Thanh Trung (50 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và phụ xe Trình Văn Đại (30 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, phụ xe).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 7-10, Vũ điều khiển xe đầu kéo di chuyển theo đường Hồ Chí Minh.

Khi đến đoạn đường thuộc xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, thì xe khách Thanh Thảo đi cùng chiều do Trung điều khiển vượt qua xe của Vũ.

Cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường

Vũ cho rằng xe khách vượt ẩu, ép xe mình nên điều khiển xe chạy vượt lên, chặn đầu xe khách tại trạm thu phí Toàn Mỹ, đoạn qua xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, Vũ cãi nhau, xô xát với Trung và phụ xe là Đại.

Sau xô xát, Trung và Đại lên xe khách thì Vũ tiếp tục điều khiển xe đầu kéo chặn lại, gây ùn tắc giao thông trên đường.

Vụ việc được người dân quay video đăng tải trên các trang mạng xã hội gây dư luận xấu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đắk Mil đã đến hiện trường, xử lý những người liên quan và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng.