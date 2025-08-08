Cảnh sát cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở Hà Nội 08/08/2025 15:35

(PLO)- Cảnh sát đã kịp thời cứu 3 người bị mắc kẹt trong vụ cháy ở Hà Nội lúc rạng sáng nay, sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy nhà ở Hà Nội xảy ra lúc rạng sáng, đây là căn nhà 5 tầng nằm trong ngõ 4, phố Quần Ngựa, phường Ngọc Hà.

Ngay sau khi nhận tin báo, cảnh sát điều 2 xe chữa cháy và 12 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thời điểm lực lượng chức năng cứu thoát các nạn nhân trong vụ cháy nhà ở Hà Nội. Ảnh CA

Đám cháy đã thiêu rụi một số đồ vật bên trong. Ảnh CA

Thời điểm này, đám cháy bùng phát mạnh tại khu vực tầng 1 (kinh doanh cửa hàng cà phê), cửa ra vào bị khoá, có 3 người dân mắc kẹt tại các tầng trên.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã sử dụng thang, tiếp cận cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà để tìm kiếm người bị nạn. Đồng thời tổ chức phá cửa và triển khai đội hình dập tắt đám cháy tại khu vực tầng 1.

Vụ cháy nhà ở Hà Nội đã dập tắt hoàn toàn sau đó, lực lượng cứu hộ kịp thời đưa được 3 người bị nạn ra vị trí an toàn, sức khoẻ ổn định.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.