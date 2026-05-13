Lời khai của Bùi Đình Khánh về quá trình bỏ trốn sau khi bắn chiến sĩ công an 13/05/2026 16:38

(PLO)- Tại tòa, Bùi Đình Khánh đưa ra những lời khai một cách bình tĩnh, rõ ràng, rành mạch, không chút nao núng.

Chiều 13-5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm liên quan hàng loạt tội danh.

Bị cáo Bùi Đình Khánh là người được xét hỏi đầu tiên. Chủ tọa đưa ra những câu hỏi nhằm làm rõ mối quan hệ giữa Khánh và bị cáo Hà Thương Hải, quá trình vận chuyển, bán ma túy, nổ súng vào chiến sĩ công an, cũng như quá trình Khánh chạy trốn.

Khánh cho biết đã nghe rõ cáo trạng và thấy rằng một số dữ kiện nhỏ không đúng, thế nhưng bản chất của cáo trạng cơ bản vẫn đúng.

Thương vụ 16 bánh heroin

Khánh cho biết, Hải với Khánh coi nhau như anh em ruột. Qua lời tâm sự của Hải thì Khánh biết Hải có số lượng lớn heroin.

Theo cáo trạng, số lượng heroin này do Ngô Văn Tuyên (cậu của Hải) cất giấu. Tháng 10-2024, sau khi bị khởi tố về tội mua bán ma túy, Tuyên đã nói cho Phương (bạn gái Tuyên) và Hải biết, nhờ bán nhằm lo công việc cũng như nuôi con Tuyên ăn học. Số lượng heroin lên tới 40 bánh.

Bùi Đình Khánh tại tòa. Ảnh: NS

Hải sau khi tìm được số heroin này đã cùng Phương cất giấu, đến tháng 12-2024 có nói cho Khánh biết về việc này, nói đang tìm cách tiêu thụ để lo công việc.

Tại tòa, Khánh cho biết có nhờ bác họ là Nguyễn Hữu Đằng để nhờ người tìm mua heroin tại Quảng Ninh.

Sau đó, các bên có 1 một nhóm giao dịch, khoảng 16 bánh heroin, hẹn gặp tại khu vực cổng Khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh.

Sau khi biết tin Hải bị bắt, Khánh quay lại. Khánh cho biết thấy một số người mặc đồ đen quật ngã Hải, nên cầm súng theo, bắn chỉ thiên.

Khánh khai tiếp khi đó có 1 xe lao đến nên đã chạy đến gần, dùng tay nắm của súng AK đập vào kính cửa bên lái nhưng kính không vỡ mà tay nắm của súng bị cong gập lại. Ngay sau đó, Khánh dí đầu súng vào xe, súng nổ, khiến thượng úy Khải hy sinh.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: NS

Khánh khai, khi này rất hoảng loạn, tiếp đó chỉ còn biết chạy theo xe bán tải, đuổi theo xem có Hải trong đó không và xem ai bắt Hải.

Theo cáo trạng, trong quá trình chống trả lực lượng công an, Khánh bị cáo buộc dùng súng AK bắn vào lực lượng chức năng, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh.

Vụ việc còn làm hư hỏng nhiều ô tô với tổng thiệt hại hơn 126 triệu đồng nên Khánh có thêm tội danh cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hành trình bỏ trốn

Khai về quá trình bỏ trốn, Khánh cho biết sau khi rời hiện trường đã lái xe đúng tốc độ 60km/h vì sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra nếu đi quá nhanh.

Trong lúc bỏ chạy, bị cáo thấy người dân chỉ về phía mình nên nghĩ đã bị phát hiện. Sau đó, Khánh bỏ lại ô tô, chạy bộ trốn vào khu dân cư rồi lấy quần áo của người khác để thay trước khi tiếp tục bỏ trốn khỏi Quảng Ninh.

Những lời Khánh khai tại tòa về quá trình chạy trốn, cơ bản giống với nội dung cáo trạng đưa ra.

Theo đó, sau khi bỏ trốn khỏi Quảng Ninh, Khánh đã di chuyển về Hà Nội. Sau đó bắt xe tiếp tục di chuyển về Phú Thọ. Khi đang tiếp tục di chuyển về Thanh Hóa thì Khánh bị công an phát hiện và bắt giữ.