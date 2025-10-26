Đưa Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc 26/10/2025 16:28

Ngày 26-10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Hải Phòng tổ chức hội thảo khoa học “Hải Phòng thành phố âm nhạc, tiềm năng và cơ hội phát triển”.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai, cho biết Hải Phòng không chỉ được biết đến là thành phố của công nghiệp, của cảng biển, của tinh thần năng động, sáng tạo và kiên cường mà còn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nơi mà âm nhạc luôn ngân vang cùng nhịp sống con người.

“Máu âm nhạc chảy sẵn trong con người Hải Phòng. Đó là một sự choáng ngợp khi cả một sân vận động có thể đồng thanh hát bài hát Bến cảng quê hương tôi, là một concert hàng chục nghìn người dân Hải Phòng cùng hát bài hát về thành phố mình” – bà Mai cho biết.

Không chỉ vậy, Hải Phòng còn là mảnh đất của nhiều loại hình âm nhạc dân gian như ca trù, chèo, trống hội và đặc biệt là hát văn. Hải Phòng cũng là nơi sản sinh và nuôi dưỡng nhiều tài năng âm nhạc Việt Nam từ Văn Cao, Hoàng Quý, Đoàn Chuẩn, Trần Hoàn, Ngô Thụy Miên…

Hải Phòng mong muốn thành phố sớm trở thành thành phố âm nhạc.

Giám đốc Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng mong muốn Hải Phòng sẽ trở thành một thành phố âm nhạc, trong mạng lưới sáng tạo của UNESCO, để Hải Phòng thực sự trở thành trung tâm văn hóa, thu hút du lịch và tạo động lực phát triển kinh tế thông qua các hoạt động âm nhạc, nghệ thuật.

Đánh giá về tiềm năng trở thành thành phố âm nhạc của Hải Phòng, GS. TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khẳng định Hải Phòng có tất cả những gì một “Thành phố Âm nhạc” cần có. Đó là di sản, bản sắc, con người, và tinh thần quật khởi.

GS. TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đánh giá về tiềm năng của Hải Phòng trong việc trở thành thành phố âm nhạc.

“Khi thành phố biết đầu tư cho văn hóa, biết khơi dậy sức sáng tạo của con người, biết để âm nhạc dẫn lối cho sự phát triển, thì đó cũng là lúc Hải Phòng góp phần làm rạng rỡ hình ảnh đất nước – một Việt Nam năng động, trẻ trung, nhân văn và đầy cảm hứng”, ông Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.” – ông Sơn cho biết.

Đưa ra giải pháp để Hải Phòng trở thành thành phố Âm nhạc theo tiêu chí của UNESCO, trong giai đoạn từ nay đến năm 2035, ông Phạm Hữu Thư, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng đề xuất Hải Phòng cần phát huy vai trò và số hóa các giá trị của dòng âm nhạc dân gian như hát văn, ca trù, trống hội, hát cửa đình, nhạc lễ đình đền; Xây dựng không gian di sản sáng tạo âm nhạc của Hải Phòng; Xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và công nghiệp âm nhạc; Thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng thương hiệu toàn cầu…

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng Phạm Hữu Thư đề xuất tại hội thảo

Theo PGS.TS Đặng Thị Phương Anh, Khoa Du lịch học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Hải Phòng cần xác định một hoặc vài địa điểm đủ lớn và đa năng (sân vận động, quảng trường lớn, trung tâm triển lãm…) có thể tổ chức concert nhiều nghìn người; liên kết concert lớn với du lịch âm nhạc như mời khán giả từ các tỉnh/thành phố đến Hải Phòng, kết hợp với nghỉ tại khách sạn, thăm quan thành phố; chính quyền cấp phép nhanh, minh bạch cho các sự kiện lớn, hỗ trợ về an ninh, giao thông, cấp điện, cấp nước, vệ sinh môi trường….