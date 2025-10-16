VKS đề nghị mức án các cựu cán bộ hải quan Hải Phòng tiếp tay cho buôn lậu 16/10/2025 17:41

(PLO)- Đại diện VKS đã đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án cựu cán bộ hải quan Hải Phòng bị cáo buộc tiếp tay cho buôn lậu.

Chiều 16-10, TAND TP Hải Phòng tiếp tục xét xét xử 22 bị cáo trong vụ án buôn lậu; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản - xảy ra tại Công ty TNHH SX TM Quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải phòng Khu vực 2 (Chi cục Hải quan Cảng 2, thuộc Cục Hải quan Hải Phòng – nay là Chi cục Hải quan khu vực 3) và các đơn vị liên quan.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS đã đề nghị án với các bị cáo.

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: NS

Theo đại diện VKS, trong vụ án này, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quản lý trật tự, quản lý kinh tế của Nhà nước.

Đối với nhóm bị cáo Công ty Tài Lộc, các bị cáo lợi dụng cơ chế xuất nhập khẩu, dùng thủ đoạn gian dối tổ chức buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, kéo dài trong nhiều năm, gây tổn hại ngân sách nhà nước.

Đối với nhóm bị cáo Công ty giám định Bảo Linh, các bị cáo giúp sức cho nhóm bị cáo công ty Tài Lộc, tạo điều kiện để hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài.

Đối với nhóm bị cáo công chức hải quan, những người được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, giám sát hàng hóa, bảo vệ lợi ích nhà nước, nhưng vì vụ lợi đã nhận tiền hối lộ, để hoạt động buôn lậu diễn ra trong thời gian dài.

Hành vi của các bị cáo, đặc biệt là các bị cáo có chức vụ, quyền hạn không chỉ vi phạm pháp luật mà còn giảm sút niềm tin của doanh nghiệp và nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của cơ quan nhà nước trong thời gian dài, đặc biệt trong bối cảnh nhà nước ta đang đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng hai tội buôn lậu và đưa hối lộ, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Quang Tuyên (kế toán Công ty Tài Lộc) mức án 20-22 năm tù; Nguyễn Quang Long (nhân viên Công ty Tài Lộc) 12-14 năm tù.

Cùng tội buôn lậu, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc) 12-13 năm tù; bị cáo Phạm Thị Oanh 3-4 năm tù; Nguyễn Trung Hiếu 7-8 năm tù;Nguyễn Văn Nam 3-4 năm tù và Hoàng Tuấn Sơn (Phó Giám đốc Công ty Bảo Linh) 2-3 năm tù, cho hưởng án treo.

Đối với nhóm bị cáo chi cục Hải quan, VKS đề nghị tuyên phạt Tô Thị Thu Hương (cựu Đội phó Đội Thủ tục) 8-9 năm tù về tội nhận hối lộ. Cùng tội danh, 5 bị cáo khác bị đề nghị 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 7-8 năm tù.

Với nhóm bị cáo bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, VKS đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cảng 2) 3-4 năm tù, 7 bị cáo khác bị đề nghị 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 3-4 năm tù.

Bị cáo Trần Thị Thủy bị đề nghị mức 3-4 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.