Mở lại phiên tòa xét xử các cựu cán bộ hải quan Hải Phòng tiếp tay cho buôn lậu 16/10/2025 12:30

(PLO)- VKS giữ nguyên quan điểm truy tố sau hơn 2 tháng HĐXX trả hồ sơ trong vụ các cựu cán bộ hải quan Hải Phòng bị cáo buộc nhận tiền, tiếp tay cho buôn lậu.

Sáng 16-10, TAND TP Hải Phòng đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án: Buôn lậu; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản - xảy ra tại Công ty TNHH SX TM Quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải phòng Khu vực 2 (Chi cục Hải quan Cảng 2 - thuộc Cục Hải quan Hải Phòng – nay là Chi cục Hải quan khu vực 3) và các đơn vị liên quan.

Phiên tòa được mở lại sau hơn 2 tháng HĐXX đề nghị trả hồ sơ, thay đổi/bổ sung tội danh đối với một số bị cáo.

Công bố cáo trạng, VKSND Hải Phòng giữ nguyên quan điểm truy tố, không thay đổi, bổ sung thêm các tội danh cho các bị cáo.

Trong phiên xét hỏi sáng nay, HĐXX lần lượt hỏi nhanh các bị cáo. Các bị cáo phần lớn đều nhận tội theo cáo trạng truy tố.

Các bị cáo trong vụ các cựu cán bộ hải quan Hải Phòng tiếp tay cho buôn lậu tại tòa. Ảnh: NS

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2021 đến tháng 1-2024, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc sử dụng các pháp nhân trong nhóm Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan.

Các bị cáo đã thông quan 13.376 container trong 1.698 tờ khai hải quan mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, với tổng giá trị hàng buôn lậu là hơn 1.814 tỉ đồng. Số tiền thu lợi bất chính là hơn 210 tỉ đồng.

Để thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài Lộc đã thực hiện hành vi hối lộ, chi tiền ngoài cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 - Hải Phòng, thỏa thuận với Công ty Giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo tờ khai hải quan.

Theo đó, từ tháng 7-2022 đến tháng 1-2024, công chức bước 2, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 đã nhận tiền chi ngoài hơn 8,1 tỉ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc. Trong đó, giá được đưa ra là 100.000 đồng một tờ khai hải quan, tiền thông quan là 800.000 đồng một container.

Số tiền này được công chức bước 2 và lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 chia nhau theo tỷ lệ rõ ràng. Trong đó, cán bộ tiếp nhận, giải quyết tờ khai hải quan hưởng toàn bộ 100.000 đồng một tờ khai và 15% tiền thông quan.

Phần còn lại là 85% tiền thông quan sẽ nộp về cho Tô Thị Thu Hương (cựu Đội phó Thủ tục).

Với số tiền này, Hương hưởng lợi 15%, còn lại đưa cho Đội trưởng thủ tục Đặng Hoàng Lân. Nhận tiền, Lân hưởng lợi 20%, còn nộp cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chi cục trưởng 30%, ông Vũ Ngân Châu, Chi cục phó 30% và số còn lại giữ để chi cho hoạt động chung của Đội thủ tục.

Với tỉ lệ chia tiền như vậy, VKSND Tối cao cáo buộc bị cáo Tô Thị Thu Hương đã nhận 7,8 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân 4,4 tỉ đồng; bị cáo Đặng Hoàng Lân nhận 3 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân 864 triệu đồng.

Ngoài ra, còn một số cá nhân nhận được số tiền lớn là Trịnh Đăng Tài (cán bộ tiếp nhận hồ sơ) nhận hối lộ 5,4 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân 845 triệu đồng; Phạm Tùng Dương (cán bộ tiếp nhận hồ sơ) nhận 2,4 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân 405 triệu đồng.

Hai người là Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu chi cục trưởng) và Vũ Ngân Châu (cựu phó chi cục trưởng) biết Đội Thủ tục hỗ trợ thông quan giảm chi phí lưu kho, bãi, bỏ qua một số bước tiếp nhận, giải quyết, kiểm tra hàng hóa của nhóm Công ty Tài Lộc nhưng không có biện pháp chỉ đạo ngăn chặn kịp thời.

Hai cựu lãnh đạo này còn nhiều lần nhận tiền chia lại của Công ty Tài Lộc từ Đội Thủ tục với tổng số tiền là gần 650 triệu đồng, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 75 triệu đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 cùng Vũ Ngân Châu, Chi cục phó và 6 cán bộ đội thủ tục, bị VKSND Tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 6 cựu công chức, lãnh đạo Đội Thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2 bị truy tố tội nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Tài Lộc, Giám đốc Công ty Tài Lộc, bị truy tố tội buôn lậu; Ngô Quang Tuyên, kế toán trưởng Công ty Tài Lộc bị truy tố tội buôn lậu và đưa hối lộ.

Những bị cáo còn lại, 1 người bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, những người khác bị truy tố về một hoặc hai tội là buôn lâu và đưa hối lộ.