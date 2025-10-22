Công an Hải Phòng tìm nạn nhân vụ Phó Giám đốc cưỡng đoạt tài sản 22/10/2025 20:39

(PLO)- Phó Giám đốc Công ty CP xây dựng và vận tải Hải Phong cùng đồng phạm đe dọa lái xe, không cho tàu cập cảng nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 22-10, công an TP Hải Phòng phát thông báo tìm bị hại trong vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Cảng Trân Châu thuộc đặc khu Cát Hải.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Văn Nam, 58 tuổi, trú tại đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng, là Phó giám đốc Công ty CP xây dựng và vận tải Hải Phong để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Với vai trò Phó giám đốc Công ty, Nam đã cùng đồng phạm cưỡng đoạt tài sản thông qua hình thức cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng phục vụ hoạt động kinh doanh sản xuất tại Cảng Trân Châu thuộc đặc khu Cát Hải.

Nguyễn Văn Nam cùng đồng phạm không cho tàu cập cảng để cưỡng đoạt tài sản. (Trong ảnh: 1 góc cảng Trân Châu, nơi xảy ra sự việc). Ảnh: NS

Sau khi hợp đồng ký kết xong, Nam đưa ra các yêu cầu bất hợp lý như sẽ cho đơn vị khác vào thuê, khai thác bãi Cảng dịch vụ Trân Châu, đe doạ lái xe, đóng cảng không cho tàu chở vật liệu cập cảng, gây sức ép về mặt kinh tế để buộc các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải chi thêm tiền ngoài hợp đồng.

Theo cơ quan công an, hiện còn một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị hại chưa xác định hoặc chưa đến trình báo, hợp tác làm việc với Cơ quan điều tra.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là bị hại liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an thành phố Hải Phòng.