Khởi tố nhóm phóng viên cưỡng đoạt tài sản hàng tỉ đồng ở Phú Quốc 17/09/2025 11:36

(PLO)- Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam ba phóng viên, truy nã một người liên quan vụ cưỡng đoạt tài sản hàng tỉ đồng từ doanh nghiệp phân lô bán nền trái phép ở Phú Quốc.

Ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố, tạm giam các bị can Vũ Văn Nam (48 tuổi), Lê Nam Trung (49 tuổi) và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Tiến Phong (39 tuổi), để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Riêng bị can Trần Tam Điệp (41 tuổi) đã bỏ trốn, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã.

Theo điều tra, khoảng tháng 10-2021, nhóm Đặng Văn Lĩnh, Nguyễn Văn Nguyên thuộc Công ty LHD đang thực hiện việc phân lô, bán nền trái phép tại TP Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) với dự án “Làng hoa Phú Quốc”.

Lúc này, Nam là phóng viên một tạp chí, Phong là phóng viên một tờ báo và Trung, Điệp là phóng viên của một đài truyền hình kỹ thuật số đã bàn bạc, thống nhất việc đe dọa để cưỡng đoạt tiền.

Sau khi phóng sự phản ánh sai phạm được phát sóng, Lĩnh lo sợ đã ra Hà Nội đưa cho nhóm này 500 triệu đồng và hứa cho mỗi người ba nền đất. Sau đó Nam, Phong và Điệp đến văn phòng Công ty LHD để nhận đất.

Bị can Lê Nam Trung.

Vũ Văn Nam cùng với ba người khác bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản.

Đến tháng 3-2022, khi Công ty LHD tiếp tục phân lô bán nền tại dự án “Làng hoa Cửa Cạn”, nhóm phóng viên tiếp tục cho đăng phóng sự phản ánh, rồi liên hệ buộc Lĩnh phải đưa 400 triệu đồng. Nam nhận số tiền trên và chuyển cho Trung 200 triệu đồng theo thỏa thuận.

Công an tỉnh An Giang thông báo, ai là bị hại trong vụ án thì đến Văn phòng Cơ quan CSĐT (số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) gặp điều tra viên Thiếu tá Lời Văn Trí (SĐT: 0932.841.122) để trình báo.