3 thanh niên cưỡng đoạt tài sản của khách nợ tiền hát karaoke 07/08/2025 10:34

(PLO)- Người đàn ông khi đi hát karaoke nợ quán số tiền 4,7 triệu đồng nhưng sau đó không trả nên đã bị ba thanh niên cưỡng đoạt tài sản.

Công an xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết Công an xã này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can BNT (39 tuổi) và TTA (29 tuổi, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Bị can TTA và BNT tại cơ quan Công an xã Đinh Văn Lâm Hà. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của anh NTĐ (37 tuổi, ngụ TP.HCM) về việc anh bị ba thanh niên cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, chiều 29-7, khi anh Đ đang uống nước tại quán cà phê T68 (thôn Sơn Hà, xã Đinh Văn Lâm Hà) thì có ba thanh niên (chưa rõ lai lịch) bước vào quán. Nhóm này đe dọa và lấy đi toàn bộ tài sản là đồ dùng cá nhân và một ít tiền mặt của anh Đ rồi bỏ đi. Trước khi bỏ đi, những thanh niên này còn dùng tay đánh anh Đ.

Anh Đ xác định được trong ba thanh niên, có một người là quản lý của quán karaoke QS Hana Yuki ở phường Lâm Viên - Đà Lạt, nhưng không nhớ tên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chưa đến 24 giờ, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà đã xác định được hai trong ba người gây ra vụ việc trên là BNT và TTA.

Bước đầu, T và A thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, khai nhận, trong tháng 5-2025, anh Đ nhiều lần tới quán karaoke QS Hana Yuki để hát và có nợ của quán số tiền 4,7 triệu đồng. Nhưng sau đó, Đ không trả.

Ngày 29-7, khi biết Đ đang có mặt tại quán cà phê T68, BNT đã rủ TTA và NHT xuống gặp để đòi nợ. Tại đây, cả ba thanh niên đã chiếm đoạt một túi xách đựng đồ dùng cá nhân của anh Đ, bên trong có một điện thoại di động trị giá khoảng 14 triệu đồng, sáu chiếc điện thoại đã cũ không còn sử dụng được và 550.000 đồng tiền mặt.