Gắn thi đua với công việc hằng ngày để ai cũng có thể thực hiện 18/10/2025 15:15

(PLO)- Tại Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng, bà Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh cần gắn thi đua với công việc hằng ngày để ai cũng có thể thực hiện.

Sáng 18-10, UBND TP Hải Phòng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ nhất (2025-2030).

Dự và phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đánh giá cao những thành tích mà Hải Phòng đạt được trong những năm qua.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng.

“Những kết quả đáng tự hào mà Hải Phòng đạt được thời gian qua là thành quả của sự đoàn kết, nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố, trong đó phong trào thi đua yêu nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng” – Phó Chủ tịch nước khẳng định.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp ủy, chính quyền Hải Phòng quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, nghị quyết của Đảng về thi đua yêu nước; lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua hướng vào giải quyết các điểm nghẽn, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm; gắn thi đua với nhiệm vụ chính trị, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, tập trung vào ba trụ cột phát triển: Công nghiệp – cảng biển – du lịch, dịch vụ.

Trong đó, đẩy mạnh thi đua trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng do có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2024.

Thi đua phát triển kinh tế gắn với xây dựng văn hóa, con người Hải Phòng, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa – xã hội, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, con người Hải Phòng văn minh, năng động, hiện đại.

“Mỗi phong trào thi đua phải thật cụ thể, dễ hiểu, dễ làm, đa dạng, phù hợp với điều kiện từng vùng, từng lĩnh vực để mọi người đều thấy gần gũi và hào hứng tham gia; gắn thi đua với công việc, với sinh hoạt hằng ngày để ai cũng có thể tham gia thực hiện.

Thi đua phải làm thật, hiệu quả thật, mang lại lợi ích cho Nhân dân và địa phương” – Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bà Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Hải Phòng tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng thi đua - Khen thưởng các cấp đi đôi với thường xuyên bồi dưỡng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có đủ trình độ, năng lực, có kinh nghiệm và bám sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng, phát huy truyền thống “đất Cảng anh hùng, xứ Đông văn hiến”. Với bản lĩnh, khí phách và tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hải Phòng nhất định sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần xây dựng thành phố Hoa phượng đỏ ngày càng phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu đẹp trong kỷ nguyên mới.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ nhất (2025-2030), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng vì thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2024.

TP Hải Phòng trao bằng khen cho các tập thể, hộ gia đình, doanh nghiệp tiêu biểu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Văn phòng Thành ủy Hải Phòng; trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho 4 tập thể: Văn phòng UBND thành phố; Sở Nội vụ; Sở Y tế; Sở Tài chính.

Ông Nguyễn Văn Tùng, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Dịp này, 47 tập thể và 82 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, 51 doanh nghiệp tiêu biểu và hộ gia đình có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố cũng được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.