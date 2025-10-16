Tòa tuyên án vụ các cựu cán bộ Hải quan Hải Phòng tiếp tay cho buôn lậu 16/10/2025 19:53

(PLO)- Sau 1 ngày xét xử, HĐXX đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ các cựu cán bộ Hải quan Hải Phòng tiếp tay cho buôn lậu, với tổng số hàng có giá trị hơn 1.800 tỉ đồng.

Tối 16-10, TAND TP Hải Phòng đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án buôn lậu; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản - xảy ra tại Công ty TNHH SX TM Quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải phòng Khu vực 2 (Chi cục Hải quan Cảng 2, thuộc Cục Hải quan Hải Phòng – nay là Chi cục Hải quan khu vực 3) và các đơn vị liên quan.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Ngô Quang Tuyên (kế toán Công ty Tài Lộc) mức án 19 năm tù; Nguyễn Quang Long (nhân viên Công ty Tài Lộc) 14 năm tù, cùng về hai tội đưa hối lộ và buôn lậu.

Các bị cáo trong vụ các cựu cán bộ hải quan Hải Phòng tiếp tay cho buôn lậu trót lọt 1.800 tỉ đồng. Ảnh: NS

Cùng tội buôn lậu, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc) 11 năm tù; bị cáo Phạm Thị Oanh 3 năm tù; Nguyễn Trung Hiếu 8 năm tù; Nguyễn Văn Nam 4 năm tù; Hoàng Tuấn Sơn (Phó Giám đốc Công ty Bảo Linh) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với nhóm bị cáo chi cục Hải quan, ở tội nhận hối lộ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tô Thị Thu Hương (cựu Đội phó Đội Thủ tục) 8 năm tù; Đặng Hoàng Lân (cựu Đội trưởng Đội thủ Thủ tục) 4 năm tù; bị cáo Trịnh Đăng Tài 7 năm tù; bị cáo Phạm Tùng Dương 3 năm tù; bị cáo Bùi Anh Tiến nhận hối lộ 24 tháng tù; bị cáo Vũ Xuân Trường 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ở nhóm bị cáo cựu cán bộ hải quan Hải Phòng bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cảng 2) 3 năm tù; bị cáo Vũ Ngân Châu (cựu Chi cục phó Chi cục Hải quan cảng 2) 3 năm tù; bị cáo Nguyễn Anh Đức 24 tháng tù; bị cáo Trần Quốc Hưng 24 tháng tù, bị cáo Bùi Tiến Hậu 18 tháng tù; bị cáo Phạm Văn Định 24 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Long 24 tháng tù; bị cáo Trương Bình Lộc 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thủy 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quản lý trật tự, quản lý kinh tế của Nhà nước.

Đối với nhóm bị cáo Công ty Tài Lộc, các bị cáo lợi dụng cơ chế xuất nhập khẩu, dùng thủ đoạn gian dối tổ chức buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, kéo dài trong nhiều năm, gây tổn hại ngân sách nhà nước.

Đối với nhóm bị cáo Công ty giám định Bảo Linh, các bị cáo giúp sức cho nhóm bị cáo công ty Tài Lộc, tạo điều kiện để hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài.

Đối với nhóm bị cáo công chức hải quan, những người được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, giám sát hàng hóa, bảo vệ lợi ích nhà nước, nhưng vì vụ lợi đã nhận tiền hối lộ, để hoạt động buôn lậu diễn ra trong thời gian dài.

Hành vi của các bị cáo, đặc biệt là các bị cáo có chức vụ, quyền hạn không chỉ vi phạm pháp luật mà còn giảm sút niềm tin của doanh nghiệp và Nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của cơ quan nhà nước trong thời gian dài, đặc biệt trong bối cảnh nhà nước ta đang đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

HĐXX cho rằng phải xử lý nghiêm các bị cáo để lấy lại niềm tin từ Nhân dân.