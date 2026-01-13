Món quà lớn hơn cả 3 trận thắng của U-23 Việt Nam 13/01/2026 11:33

(PLO)-U-23 Việt Nam chạm trán ba đối thủ đến từ những nền bóng đá cao hơn nhưng đều khuất phục được họ.

U-23 Việt Nam làm nên lịch sử ở VCK U-23 châu Á khi có ba trận vòng bảng toàn thắng, nhưng thứ lớn hơn, giá trị hơn rất nhiều đó là thể lực cực kỳ sung mãn.

U-23 Việt Nam thể hiện sức mạnh cơ bắp, sức chịu đựng, dẻo dai, chơi ở cường độ cao rất ấn tượng qua ba trận vòng bảng.

Có một sự trưởng thành ở lứa U-23 Việt Nam hiện nay chính là dù chơi ở cường độ cực cao, đối thủ liên tục “đàn áp” thể lực, U-23 Việt Nam đáp trả tốt trong trạng thái lạnh lùng, hoàn toàn làm chủ được mình, không nóng đầu, mất kiểm soát, trả đũa mù quáng.

Đội trưởng Khuất Văn Khang của U-23 Việt Nam rất nhiều lần va đập rất khô khốc, nhưng anh giữ được cái đầu lạnh để không bị nóng đầu. Ảnh:AFC

Hãy nhìn đội trưởng Khuấn Văn Khang và vào động đội của anh bị chủ nhà tiểu xảo đá rát, dằn mặt kín cộng thêm chút ưu ái của trọng tài.

U-23 Việt Nam vẫn làm chủ tâm lý của mình, giữ cái đầu lạnh trước áp lực tứ phía từ đối thủ, khán giả kể cả trọng tài, không để nóng đầu trả đũa, thô lỗ với trọng tài là một bước tiến cực lớn. Hãy nhìn cầu thủ trẻ Indonesia rất chất lượng, sức mạnh rất tốt, nhưng hay cộc cằn, bạo lực theo kiểu bốc hỏa mất kiểm soát, nếu diễn ra như thế mọi thứ vụt khỏi tầm tay ngay.

U-23 Việt Nam thể hiện qua ba trận vòng bảng bảng A đều đối đầu với các đối thủ cao to, cơ bắp mạnh mẽ, nhưng U-23 Việt Nam không thể hiện rất tốt. U-23 Việt Nam vẫn có thể chơi cứng rắn... vốn rất cần trong những cuộc đối đầu kịch tính, nhưng luôn làm chủ tâm lý của mình, không bị bốc hỏa. Thực ra cách tiến bộ này là một bước tiến lớn của đội trẻ kế cận tuyến đội tuyển quốc gia này.

U-23 Saudi Arabia có thể hình ấn tượng hơn, nhưng Việt Nam không thua trong tranh chấp. Ảnh: AFC

Hơn một thập niên về trước, các cấp độ đội tuyển khi gặp các đối thủ Tây, Trung Á thường chỉ trụ được 1 hiệp đấu nhưng rất bầm dập sang hiệp 2 thì mọi thứ vụt khỏi tầm tay, chuyền hỏng nhiều, đuối sức, đi bộ... Nay thì sức mạnh, sức bền của U-23 Việt Nam đủ để HLV Kim Sang-sik thực thi ý đồ của mình vào hiệp 2, vào cuối trận. Một khi sức mạnh, sức bền, tâm lý cải thiện tốt sẽ giúp cho nhà cầm quân thực thi được nhiều ý đồ nhằm mang lại cơ hội chiến thắng cao hơn.

U-23 Việt Nam đã trưởng thành rất nhiều thứ. Cách thể hiện của U-23 Việt Nam tại giải qua 3 trận vòng bảng cứ như một tập thể đến từ khu vực khác có bóng đá phát triển của châu Á vậy.

Hy vọng các tuyến đội tuyển Việt Nam phát huy được điều này, phía sau còn lứa U-17 Việt Nam cũng chuẩn bị dự VCK U-17 châu Á...