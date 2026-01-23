U-23 Việt Nam hay thì có hay, nhưng vẫn thua Hàn Quốc 23/01/2026 11:15

(PLO)- Sau cú ngã ở bán kết, U-23 Việt Nam và U-23 Hàn Quốc đều bước vào trận tranh hạng ba giải U-23 châu Á với cùng một mục tiêu khép lại chiến dịch bằng một chiến thắng để khẳng định giá trị.

Trận đấu giữa U-23 Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra lúc 22 giờ ngày 23-1 trên sân King Abdullah Sports City Hall (Jeddah, Saudi Arabia) là màn so tài căng thẳng khi cả hai đội đều mang trong mình sự tiếc nuối lẫn quyết tâm chứng minh bản lĩnh.

Ở bán kết, đội bóng trẻ Việt Nam thua Trung Quốc 0-3, còn U-23 Hàn Quốc thua Nhật Bản 0-1 trong trận cầu chặt chẽ đến nghẹt thở. Dù cơ hội vào chung kết đã trôi qua, HLV Kim Sang-sik vẫn muốn các học trò giữ ngọn lửa chiến đấu đến phút cuối. Ông nhấn mạnh đội phải chơi hết sức trước một đối thủ Hàn Quốc giàu thể lực và luôn được đánh giá “trên cơ” ở nhiều thời điểm.

Theo nhà cầm quân người Hàn, hành trình từ trận ra quân đến nay đã buộc Việt Nam phải liên tục đối mặt với những thử thách nặng ký, và chính điều đó giúp đội trưởng thành rõ rệt. Tuy vậy, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận tập thể vẫn còn nhiều điểm cần mài giũa nếu muốn tiến xa hơn trong tương lai.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã thua ở bán kết. Ảnh: TAFC.

Phía bên kia, HLV Lee Min-sung cũng không giấu việc đội ông còn “kẹt” ở khâu ghi bàn. Ông cho rằng Hàn Quốc cần tổ chức lối chơi cân bằng hơn để tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng, đồng thời kiểm soát trận đấu tốt hơn để giành chiến thắng trong cuộc tranh hạng ba. Với ông Lee, đây là một trận đấu buộc phải thắng để cứu vãn danh dự của đội bóng lớn.

Lịch sử đối đầu tại cuộc chơi lớn U-23 châu Á đang nghiêng về Hàn Quốc. Hai đội từng gặp nhau hai lần, với chiến thắng 2-1 cho Hàn Quốc năm 2018 và trận hòa 1-1 năm 2022, nghĩa là Việt Nam vẫn chưa từng thắng đối thủ này ở sân chơi này.

Về thống kê, đội tuyển U-23 Việt Nam đã thủng lưới 6 bàn ở giải năm nay. Con số này chưa phải tệ nhất trong lịch sử dự giải, nhưng nếu giữ sạch lưới trận tranh hạng ba, Việt Nam có trận sạch lưới thứ ba của cả chiến dịch, điều họ chưa từng làm được quá hai lần ở bất kỳ mùa U-23 châu Á nào trước đây.

U-23 Hàn Quốc có nhiều ưu thế hơn trong trận tranh hạng 3 với Việt Nam. Ảnh: TAFC.

Trong khi đó, Hàn Quốc sở hữu sự đa dạng trong khâu lập công với sáu cầu thủ khác nhau đã ghi bàn, cho thấy họ có nhiều phương án tấn công và không phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất. Ngược lại ở hàng thủ bên kia lại mất hai trung vệ trụ cột Hiểu Minh (chấn thương) và Lý Đức (thẻ phạt).

Đêm nay ở Jeddah, một chiếc huy chương đồng có thể không xóa sạch nỗi buồn bán kết, nhưng đủ biến lời hứa “chiến đấu đến cùng” thành cái kết đáng nhớ. Và quan trọng hơn, đây là thời cơ cho U-23 Việt Nam viết lại lịch sử trước một đối thủ từng khiến họ nhiều lần lỡ hẹn với niềm vui.