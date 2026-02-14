Tottenham ‘nổ bom’ ghế nóng với thầy mới 14/02/2026 14:55

(PLO)- Tottenham Hotspur đã tạo ra cú sốc lớn tại Premier League khi quyết định chia tay Thomas Frank trong bối cảnh đội bóng chỉ còn cách nhóm xuống hạng vỏn vẹn 5 điểm.

Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo Tottenham đã đạt thỏa thuận với Igor Tudor để nhà cầm quân người Croatia dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải trong vai trò tạm quyền.

Tudor, 47 tuổi, không phải cái tên xa lạ với bóng đá châu Âu. Ông từng làm việc tại Galatasaray, Marseille và gần đây nhất là Juventus. Ở mùa giải trước, Tudor giúp “Lão bà” cán đích trong tốp 4 Serie A, đảm bảo suất dự Champions League. Tuy nhiên, chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường khiến ông bị sa thải chỉ 7 tháng sau ngày nhậm chức.

Thử thách đầu tiên của Tudor tại Tottenham được dự báo đầy khắc nghiệt: derby Bắc London gặp Arsenal, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng, vào ngày 22-2. Hiện Spurs hiện xếp thứ 16, và mỗi điểm số lúc này đều mang ý nghĩa sống còn.

HLV Thomas Frank bị sa thải sau chuỗi trận thua của Tottenham. Ảnh: EPA.

HLV Tudor từng là trung vệ thép của Juventus, giành hai chức vô địch Serie A liên tiếp giai đoạn 2001-2003 và góp mặt trong trận chung kết Champions League 2003. Sau khi treo giày, ông khởi nghiệp huấn luyện tại Hajduk Split năm 2013.

Đáng chú ý, Tudor từng làm trợ lý cho Andrea Pirlo ở Juventus mùa 2020-2021, thời điểm Dejan Kulusevski và Rodrigo Bentancur còn khoác áo đội bóng thành Turin. Điều này có thể giúp ông nhanh chóng tạo kết nối trong phòng thay đồ Spurs.

Spurs hy vọng HLV Tudor sẽ trục vớt con tàu đang đắm. Ảnh: EPA.

Phong cách của Tudor thiên về pressing cường độ cao, chuyển trạng thái nhanh và tổ chức tấn công trực diện. Đây được xem là sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn của Thomas Frank, người không thể tái hiện thành công từng có tại Brentford khi chuyển sang dẫn dắt một tập thể giàu tham vọng hơn.

Ngoài mục tiêu cải thiện vị trí tại Premier League, Tudor còn phải đảm bảo Tottenham duy trì phong độ tại Champions League, nơi họ đã giành vé vào vòng 16 đội. Nhiệm vụ ngắn hạn, áp lực lớn và lịch thi đấu khắc nghiệt đang chờ đợi, nhưng Spurs hy vọng cú xoay trục này sẽ giúp con tàu của họ tránh khỏi vùng nguy hiểm trước khi mùa giải khép lại.