Bộ Công an đề xuất đeo, gắn thiết bị điện tử giám sát người cai nghiện 23/02/2026 15:55

(PLO)- Bộ Công an đề xuất thẩm quyền cai nghiện cũng được điều chỉnh theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong đó Công an cấp xã ra quyết định cai nghiện, giám sát điện tử người nghiện.

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống ma túy để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về công tác phối hợp của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; biện pháp giám sát điện tử; công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy được quy định của Luật Phòng, chống ma túy số 120/2025/QH15 ngày 10-12-2025.

Lần đầu quy định giám sát điện tử

Theo dự thảo, Chương III quy định về giám sát điện tử, nội dung lần đầu được luật hóa trong Luật Phòng, chống ma túy. Biện pháp này áp dụng đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên thuộc các trường hợp: Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; Người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế; Người bị quản lý sau cai nghiện.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp đấu tranh với đối tượng Chu Anh Tuấn trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Đối với người dưới 18 tuổi, việc áp dụng giám sát điện tử phải có sự đồng ý, đề nghị của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp; hoặc trong trường hợp có hành vi vi phạm trong quá trình cai nghiện, quản lý sau cai nghiện.

Theo cơ quan soạn thảo, giám sát điện tử nhằm quản lý chặt chẽ, hỗ trợ người nghiện cai nghiện thành công, tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, giúp phát hiện sớm, ngăn chặn nguy cơ tái sử dụng trái phép chất ma túy và vi phạm pháp luật.

Thiết bị giám sát điện tử là thiết bị giám sát định vị viễn thông do Bộ Công an cấp. Thiết bị được đeo, gắn trên cơ thể để xác định vị trí của người bị giám sát. Tùy từng trường hợp sẽ có các thời gian áp dụng biện pháp giám sát điện tử khác nhau, có thể một hoặc hai năm.

Về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, dự thảo bổ sung việc quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất. Dự thảo cũng quy định Bộ Công an có thẩm quyền cho phép các hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển chất ma túy, tiền chất không thuộc chức năng của các bộ, ngành khác.

Đáng chú ý, Bộ Công an sẽ xây dựng, quản lý và vận hành phần mềm, cơ sở dữ liệu kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan được cấp tài khoản để truy cập, cập nhật, khai thác và trao đổi thông tin trên hệ thống.

Áp giải người không chấp hành xét nghiệm ma túy

Dự thảo bổ sung quy định áp giải theo thủ tục hành chính đối với người không chấp hành yêu cầu xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, bảo đảm phù hợp quy định của Luật Phòng, chống ma túy và pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Ban chuyên án của Công an tỉnh Nghệ An mở niêm phong tang vật, lấy mẫu giám định trong vụ chặt đứt đường dây gửi 27 kg heroin theo xe khách.

Việc ban hành quyết định quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được giao cho Trưởng Công an cấp xã. Trường hợp người này thay đổi nơi cư trú, Trưởng Công an cấp xã nơi ở mới phải ban hành quyết định quản lý và phân công lại tổ quản lý.

Dự thảo cũng rút gọn thủ tục đưa đi cai nghiện bắt buộc. Theo đó, đối với trình tự, thủ tục đưa đi cai nghiện bắt buộc, dự thảo rút ngắn các bước. Công an cấp xã lập hồ sơ và gửi trực tiếp cho tòa án xem xét, quyết định, thay vì phải trình qua Chủ tịch UBND cấp xã.

Thẩm quyền cai nghiện cũng được điều chỉnh theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong đó Công an cấp xã ra quyết định cai nghiện.

Dự thảo đồng thời giảm điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng nhằm tháo gỡ vướng mắc thực tiễn; bổ sung quy định về sử dụng thành quả lao động trị liệu để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nghiện, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

Toàn văn hồ sơ dự thảo Nghị định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể nghiên cứu và gửi góp ý theo quy định.