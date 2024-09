Bắt người đàn ông bán ma tuý nước vui gây ức chế, co giật 06/09/2024 10:30

(PLO)- Loại ma tuý nước vui đã xuất hiện tại Nghệ An, đây là những loại ma túy mới được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp, nếu sử dụng sẽ gây ức chế trung tâm thần kinh vận động và hô hấp, loạn trương lực cơ, lú lẫn, co giật, hôn mê.

Sáng 6-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã triệt xóa đường dây tội phạm ma túy từ nước ngoài vào Nghệ An, bắt 2 nghi phạm, thu giữ 10 bánh hêrôin, 10 bịch ma túy nước vui, 3kg ma túy dạng đá, 2kg ma túy dạng ketamin.

Cao Văn Tùng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Hai nghi phạm đã bị bắt là Cao Văn Tùng (50 tuổi, trú khối 12, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) và Bùi Hải Trung (37 tuổi, ngụ phường Trung Đô, TP Vinh).

Công an xác định, Tùng chủ mưu, móc nối với các đối tượng người nước ngoài để vận chuyển ma túy về Nghệ An rồi đưa đi tiêu thụ, chủ yếu ngoại tỉnh. Tùng từng có hai tiền án về ma túy, trong quá trình hoạt động phạm tội, Tùng trang bị vũ khí “nóng” sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, truy bắt.

Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đồng chủ trì với Công an các huyện Nghi Lộc, Anh Sơn, Thanh Chương (Nghệ An) phối hợp với các phòng nghiệp vụ (Công an Nghệ An) để đấu tranh triệt xóa chuyên án.

Khi Tùng điều khiển xe mô tô, ngụy trang dưới hình thức chở hàng hóa cồng kềnh để vận chuyển số lượng lớn ma túy còn Trung đi trước dò đường, cảnh giới thì bị bắt.

Tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ 10 bịch ma tuý nước vui, 4 bánh heroin, 2kg ma túy dạng đá, 1kg ma túy dạng ketamin.

Tùng và Trung bị bắt quả tang khi vận chuyển ma tuý nước vui từ nước ngoài về Nghệ An đưa đi tiêu thụ. Ảnh: CA

Ngoài lượng ma túy thu được khi bắt quả tang nêu trên, cơ quan công an còn thu giữ được 6 bánh heroin, 1kg ketamin, 1kg ma túy đá là số ma túy mà Tùng và các đối tượng trong đường dây đã vận chuyển, mua bán vào ngày 29-6-2024.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, trước đó Tùng và các đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Được biết, ma tuý nước vui tác động lên hoạt động của não thông qua ba chất hóa học chính: dopamin, norepinephrine và serotonin; gây ức chế trung tâm thần kinh vận động và hô hấp, loạn trương lực cơ, lú lẫn, co giật, hôn mê.