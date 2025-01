Tạm dừng hoạt động 6 cơ sở sản xuất giá đỗ dùng hóa chất cấm 02/01/2025 22:04

Ngày 2-1, một lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết các phòng chuyên môn của thành phố đã tổ chức kiểm tra, yêu cầu sáu cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn tạm dừng hoạt động đến khi có thông báo mới.

Chủ của sáu cơ sở sản xuất giá đỗ bị bắt tạm giam. Ảnh: C.A

Theo đó, cả sáu cơ sở bị kiểm tra, yêu cầu tạm dừng hoạt động là những nơi bị công an phát hiện đã dùng hoạt chất cấm khi sản xuất giá đỗ hồi cuối tháng 12-2024.

“Chúng tôi đã giao cho các xã, phường chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi việc triển khai, chấp hành tạm dừng hoạt động của các cơ sở sản xuất giá đỗ”, vị lãnh đạo nói.

Như PLO đã thông tin, công an ở Đắk Lắk đã khởi tố bốn vụ án, bắt tạm giam bốn bị can: Lâm Văn Đạo (34 tuổi), Vũ Duy Tư (33 tuổi), Nguyễn Văn Quynh (51 tuổi) và Nguyễn Văn Hảo (36 tuổi, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột), để điều tra tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo điều tra ban đầu, nhóm bị can trên là chủ cơ sở sản xuất giá đỗ tại TP Buôn Ma Thuột. Họ đều biết rõ hoạt chất 6-Benzylaminopurine (6-BA) độc hại nhưng vẫn dùng để ngâm giá đỗ.

Trong 2024, nhóm này đã bán ra thị trường gần 3.000 tấn giá đỗ có ngâm hóa chất 6-BA, trung bình mỗi ngày 8-10 tấn.

Bao bì của cơ sở Lâm Đạo đóng gói giá đỗ. Ảnh: N.D

Báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, thông tin trong năm 2024, cả sáu cơ sở sản xuất giá đỗ nêu trên chưa được kiểm tra.

Cũng theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, sau khi công an khởi tố vụ án, cả sáu cơ sở liên quan vẫn hoạt động, sản xuất giá đỗ.