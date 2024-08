Công an các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên bàn về tội phạm sử dụng công nghệ cao 25/08/2024 17:39

Công an TP Đà Nẵng cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa tổ chức Hội thảo chuyên đề “Công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự, an toàn xã hội” tại khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Phòng An ninh mạng Công an các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Đà Nẵng.

Công an các tỉnh, thành trình bày tham luận tại hội thảo diễn ra ngày 23-8.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự an toàn xã hội, nhất là hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tín dụng đen, đánh bạc qua mạng…

Bên cạnh đó, hội thảo cũng thảo luận về các sáng kiến, giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao và cơ chế phối hợp, xử lý.

Các bài tham luận từ công an các tỉnh, thành trình bày đều cho thấy tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện đang có xu hướng phát triển hết sức phức tạp, đa dạng và khó lường trên quy mô toàn cầu, đe dọa to lớn đối với sự ổn định, phát triển của xã hội.

Công an bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến việc mua bán tài khoản ngân hàng.

Tại Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung - Tây Nguyên thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao có diễn biến phức tạp, tính chất nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Số vụ việc, bị hại ngày càng tăng cao, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Nổi lên là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tín dụng đen, tội phạm trong lĩnh vực tài chính - viễn thông, tấn công mạng, mã hóa, đánh cắp dữ liệu cá nhân, doanh nghiệp… Đặc biệt là hoạt động sử dụng công nghệ cao có yếu tố nước ngoài.

Công an triệt phá đường dây chuyên thu thập, sử dụng thông tin cá nhân để mở hàng trăm ngàn tài khoản.

Đáng chú ý, các loại tội phạm truyền thống như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cờ bạc, ma túy, mại dâm, tín dụng đen, mua bán vũ khí… hiện đang có xu hướng chuyển dần sang môi trường mạng. Đây là nơi mà tội phạm cho rằng sẽ khó bị phát hiện, truy vết và vì mang lại lợi nhuận cao với rủi ro thấp hơn.

Tại hội thảo, công an các đơn vị, địa phương đã thảo luận và chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hiệu quả nhằm khắc phục những tồn tại.

Qua đó đưa ra giải pháp hoàn thiện cơ chế phối hợp để tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền và lãnh đạo Bộ Công an kịp thời chỉ đạo có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong thời gian tới.