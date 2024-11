Dân tố chủ tiệm vàng phát hành ‘sổ tiết kiệm’ 23/11/2024 18:25

Ngày 23-11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho hay đang giải quyết nguồn tin về tội phạm của ông VDL (trú huyện Yên Thành) tố giác vợ chồng chủ tiệm vàng ở xã Công Thành, huyện Yên Thành về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm bằng “Sổ tiết kiệm” với lãi suất 9,6%/năm.

Cửa hàng vàng bạc Tám Nhâm ở huyện Yên Thành, Nghệ An.

Thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn huyện Yên Thành đã làm đơn “kêu cứu khẩn cấp”, phản ánh, tố giác chủ tiệm vàng.

Dù là doanh nghiệp vàng bạc nhưng lại phát hành "Sổ tiết kiệm"

Từ năm 2015 - 2016, với hình thức huy động tiền gửi bằng “Sổ tiết kiệm”, vợ chồng chủ tiệm vàng đã nhận tiền của rất nhiều hộ dân nhưng đến nay chưa trả đủ gốc và lãi.

Bên trong sổ tiết kiệm ghi "lãi suất 9,6%".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thông báo ai là người đã gửi tiền thông qua hình thức ghi “Sổ tiết kiệm” tại tiệm trên mà chưa được trả lại đủ số tiền gốc gửi tiết kiệm, chưa đến cơ quan chức năng gửi đơn tố giác thì liên hệ cơ quan điều tra.

Chi tiết liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tại địa chỉ xóm 13A, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An để trình báo và làm việc.